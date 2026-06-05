Проруска секта која верува дека вонземјани шетаат меѓу нас поканета во ЕП

БРИСЕЛ — Група обвинета дека е проруска и промовира псевдонаука и теории на заговор во кои се вклучени вонземјани доби зелено светло да одржи настан во Европскиот парламент во Брисел. Кога беа покренати поплаки за контроверзната организација која се наоѓа во просториите на Парламентот, телото кое се занимава со администрацијата рече дека „нема доволно основи за спроведување истрага“.

Глобалниот истражувачки центар „АлатРа“ одржа настан во Парламентот во февруари за опасностите од нанопластиката, заедно со крајно десничарскиот чешки европратеник Ондреј Кнотек од групата „Патриотс“. „АлатРа“ се опишува себеси како „меѓународен истражувачки тинк-тенк фокусиран на планетарните ризици, системските еколошки предизвици и човековите права и слободи“.

Сепак, други ги гледаат работите поинаку. Глобалниот истражувачки центар е поврзан со религиозното движење „АлатРа“, кое е основано во Украина, а сега е со седиште во САД. Украинските безбедносни служби го обвинија за „[оправдување] на вооружената агресија на Русија“ и велат дека „јавно ги промовира наративите на Кремљ… под маската на „мисионерска работа“. Основачките текстови на „АлатРа“ велат дека вонземските суштества долго време влијаеле врз човечкиот живот.

Групата тврди дека сите словенски народи „ќе се обединат во иднина, главно благодарение на волшебнички спасител, човек чиј опис наликува на Владимир Путин“. Истражувачката група VSquare напиша дека групата, како и нејзината подружница, Креативното друштво, негираат дека човековата активност е примарна причина за глобалното затоплување – а исто така и дека светот ќе заврши во 2036 година.

Коосновачот на AllatRa, Игор Данилов, украински киропрактичар, е под истрага од страна на полицијата во земјата под сомнение за „извршување велепредавство, учество во криминална организација и поткопување на националната безбедност“.

Данилов не одговори на барањето за коментар, но AllatRa рече дека „категорично ги отфрла“ обвинувањата дека е проруска „или поврзана со руските екосистеми за дезинформации“ и додаде дека „ја осудува вооружената агресија на Руската Федерација против Украина“.

Портпаролот рече дека „во самата Русија, AllatRa е прогласена за „непожелна“, а подоцна и за „екстремистичка“ организација“ и посочи на одлуката на судот во Киев оваа година, со која се потврди одлуката со која се одбива забраната на групата. „Судот утврди дека не се обезбедени соодветни и прифатливи докази за антиукраинска или проруска активност, ниту за какви било други законски основи за забрана“, продолжи портпаролот. Не одговори директно на прашањето за верувањето во вонземјани, но рече: „Тврдењата за „псевдонаука“ или „теории на заговор“… не го одразуваат официјалниот став или активности на AllatRa“.

Ризик за репутацијата?

Контроверзната природа на AllatRa ги поттикна двајцата чешки европратеници од Европската народна партија – Дануше Нерудова и Јан Фарски – како и словачкиот пратеник Мартин Хојшик, од либералната група Обнови, да се пожалат на нејзиното присуство во Парламентот. Тројцата пратеници рекоа дека AllatRa е „постојано идентификувана како организација со проруски наративи и врски со екосистеми за дезинформации поврзани со Русија“.

Тие тврдеа дека дозволувањето на групата да биде домаќин на настани претставува „ризик за угледот“ за Парламентот и рекоа дека тоа би можело да им даде „институционален легитимитет на организациите поврзани со странско влијание или активности за дезинформации“.

„AllatRa е секта која продира во политичките и безбедносните структури во Европа“, рече Хојсик. Тој додаде дека „има цел да вознемирува и да предизвика гонење на луѓето кои истражуваат што прават“.

Одговарајќи на тврдењата на Хојсик, портпаролот на AllatRa рече: „Остварувањето на правото да се заштити сопствениот углед и да се исправат неточни информации не претставува вознемирување“.

Кнотек, во меѓувреме, рече дека настанот „нема политички наратив“ и истакна дека групата е регистрирана во Регистарот за транспарентност на ЕУ, кој им овозможува на лобистите пристап до институциите на ЕУ. „Ако имате голема организација, таму би можеле да имате луди луѓе“, рече тој. „Тоа не значи дека сите се луди.“

На пратениците и политичките групи им е дозволено да ко-домаќинуваат настани со приватни компании и поединци во просториите. Тие имаат специфични буџетски линии што можат да ги користат за тоа, и можат да побараат толкување и просторија од одделот за логистика на Парламентот. Меѓу другите гости на настанот беше и американскиот пастор Марк Бернс, претседател на иницијативата „Духовни дипломати“ и духовен советник на претседателот на САД, Доналд Трамп, кого АлатРа го опиша како „глобално признат христијански лидер и меѓународен говорник“.

Но, квесторите – групата европратеници што се занимаваат со административни и финансиски прашања – открија дека „нема доволно основи за спроведување истрага“ за настанот. Според внатрешните парламентарни записници, тие откриле дека нема „убедливи и недвосмислени елементи во врска со тврдењата на подносителите на жалбите за наводни проруски наративи и врски со дезинформациски екосистеми поврзани со Русија“. (Политико)