„Заклучете ги сите врати и скријте се“; Службата за парламентарна заштита на Канада со предупредување

Зградата на канадскиот парламент е затворена, додека полицијата ги предупредува граѓаните да ја избегнуваат областа.

Собраниската служба за безбедност (ППС) прогласи заклучување во зградата на Источниот блок на Парламентот Хил. Известување за заклучувањето беше испратено до персоналот што работи на Парламент Хил во саботата попладне. Полицијата малку подоцна извести дека маж влегол во зградата на Собранието и таму се забарикадирал. Медиумите објавија дека тој се заканувал.

Службата за парламентарна заштита на Канада (ППС) издаде предупредување за итни случаи и прогласи заклучување на улицата Велингтон 111, каде што се наоѓа Долниот дом. Луѓето во зградата и неговата непосредна околина добија инструкции „да се засолнат во најблиската соба“, „да ги заклучат сите врати и да се сокријат“.

Фотографиите споделени на социјалните мрежи покажуваат силно полициско присуство, со патролни возила паркирани покрај улицата пред зградата. Засега не е познато што го предизвикало алармот, пренесува Мирор.

Во соопштението на ППС се вели: „Прогласена е блокада на: 111 Велингтон – Источен Блок. Барајте засолниште во најблиската соба. Затворете ги и заклучете ги сите врати и закријте се. Доколку не сте во непосредна близина, избегнувајте ја областа до понатамошно известување. Не патувајте на локации кои се под блокада. Почекајте дополнителни инструкции од припадниците на итната служба!“

Полицијата во Отава исто така издаде предупредување и апелираше до граѓаните да не се приближуваат до областа. Нивниот твит гласеше: „Полициската операција во моментов е во тек на Парламентот Хил. Ве молиме избегнувајте ја областа. Нема дополнителни информации. Следува ажурирање“.

