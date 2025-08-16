Заедничка изјава на лидерите од ЕУ: Следниот чекор е самит Путин-Трамп-Зеленски

16/08/2025 12:46

Европските лидери, вклучувајќи го и британскиот премиер Кир Стармер, издадоа заедничка изјава по разговорот меѓу американскиот претседател Доналд Трамп и рускиот претседател Владимир Путин.

„Ги поздравуваме напорите на претседателот Трамп да ги запре убиствата во Украина, да стави крај на агресивната војна на Русија и да постигне праведен и траен мир“, се наведува во соопштението.

Лидерите нагласија дека следниот чекор мора да бидат нови разговори меѓу Трамп и Путин, во кои би бил вклучен и украинскиот претседател Володимир Зеленски. Тие рекоа дека се „подготвени да соработуваат“ со Трамп и Зеленски за да се одржи таа трилатерална средба.

Во соопштението се додава и дека Украина мора да има „цврсти безбедносни гаранции“ за сопствена одбрана и дека „не смеат да се воведуваат никакви ограничувања врз украинските вооружени сили“.

