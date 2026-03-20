За прв пат повеќе кинески автомобили во Европа отколку европски во Кина

Распределбата на моќта во глобалната трговија со автомобили се менува. Увозот на кинески возила и делови во Европската Унија за прв пат го надмина извозот во спротивна насока, соопштија консултантите на EY во студија.

Европскиот извоз во Кина се намали за 34 проценти во 2025 година, на 16 милијарди евра.

Патем, извозот се намали за повеќе од половина од 2020 година. Во исто време, увозот од Кина скокна за осум проценти минатата година, на 22 милијарди евра.

Така, европскиот трговски суфицит во трговијата со автомобили се претвори во дефицит за неколку години.

Сличен тренд е забележлив и во билатералната трговија со автомобили меѓу Германија и Кина. Сепак, минатата година, кинеските автомобили беа само на шестото место во однос на вредноста на увозот.

Германскиот извоз падна од врвот во 2022 година од околу 30 милијарди на само 13,6 минатата година, додека увозот на кинески автомобили се зголеми за две третини на 7,4 милијарди.

Доколку трендот продолжи, трговијата со автомобили меѓу Кина и Германија ќе достигне точка на рентабилност уште оваа година.

Експертот од EY, Константин Гал, изјави дека кинеските производители во Германија се соочуваат со силна конкуренција од домашните брендови кои досега успешно го бранеа својот пазарен удел.

Сепак, на другите европски пазари, кинеските модели продреа многу повеќе.