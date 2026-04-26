За 24 часа дури шест случаи на семејно насилство

26/04/2026 15:06

Во последното деноноќие, полицијата регистрирала шест пријави поврзани со семејно насилство, при што четири лица се лишени од слобода, соопштуваат надлежните.

Во Куманово, 49-годишен маж пријавил дека бил физички нападнат од сопругата, а случајот е во фаза на расчистување.

Во тетовско, 70-годишна жена пријавила дека била нападната од снаата (37), по што таа била лишена од слобода и задржана во полициска станица.

Во Неготино, 37-годишен маж бил приведен откако наводно во семејниот дом ѝ се заканувал на сопругата со остар предмет. При тестирање било утврдено дека бил под дејство на 2,23 промили алкохол.

Во скопско, 43-годишен маж бил лишен од слобода по пријава од сопругата дека физички ја нападнал.

Исто така, 29-годишна жена пријавила дека поранешниот сопруг и неговата сестра ја следат и снимаат, а полицијата постапува по случајот.

Во одделен инцидент во Скопје, 27-годишник бил приведен по пријава од мајка му дека агресивно се однесувал, искршил дел од покуќнината и физички ги нападнал неа и сопругот.

Од МВР информираат дека по целосно документирање на сите случаи ќе следуваат соодветни пријави.

 

Поврзани содржини

Најчитани