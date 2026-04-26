За 24 часа дури шест случаи на семејно насилство
Во последното деноноќие, полицијата регистрирала шест пријави поврзани со семејно насилство, при што четири лица се лишени од слобода, соопштуваат надлежните.
Во Куманово, 49-годишен маж пријавил дека бил физички нападнат од сопругата, а случајот е во фаза на расчистување.
Во тетовско, 70-годишна жена пријавила дека била нападната од снаата (37), по што таа била лишена од слобода и задржана во полициска станица.
Во Неготино, 37-годишен маж бил приведен откако наводно во семејниот дом ѝ се заканувал на сопругата со остар предмет. При тестирање било утврдено дека бил под дејство на 2,23 промили алкохол.
Во скопско, 43-годишен маж бил лишен од слобода по пријава од сопругата дека физички ја нападнал.
Исто така, 29-годишна жена пријавила дека поранешниот сопруг и неговата сестра ја следат и снимаат, а полицијата постапува по случајот.
Во одделен инцидент во Скопје, 27-годишник бил приведен по пријава од мајка му дека агресивно се однесувал, искршил дел од покуќнината и физички ги нападнал неа и сопругот.
Од МВР информираат дека по целосно документирање на сите случаи ќе следуваат соодветни пријави.