За 100.000 долари месечно, брокерите можат побрзо да стигнат до објавите на Трамп

Објавите на американскиот претседател Доналд Трамп на социјалната мрежа Truth Social имаат моќ да влијаат на финансиските пазари. Почнувајќи од оваа сабота, неговата компанија ја нуди услугата „Truth API“, која им обезбедува на трговците од Волстрит за 100.000 долари месечно екстремно брз пристап до најавите на претседателот за економската политика и глобалните настани, пишува France 24.

Доналд Трамп е свесен за влијанието на неговите најави и сега има намера да профитира од тоа. Овој потег отвора можност за значителен профит за компанијата на Трамп, но исто така покренува сериозни прашања за тргувањето со инсајдери и евентуалното користење на јавната функција за приватна корист.

Иако и други платформи продаваат брзи канали со информации, Truth Social е специфичен бидејќи не само што пренесува вести, туку и ги создава. Најавите на Трамп за клучни политички одлуки, од воени конфликти до тарифи, редовно предизвикуваат поместување на пазарите.

„Доколку беше извршен директор на јавна компанија, ќе одеше во затвор за ова“, рече Ирен Олдриџ, извршен директор на „Ејбл Алфа Трејдинг“, која нема планови да ја купи услугата. „Тука го имаме претседателот на Соединетите Американски Држави кој има знаење од прва рака за сè што се случува и ги донесува сите одлуки, а тие информации однапред ги дава на избрана група.“

Прес-службата на Трамп одби да коментира за новата услуга или да потврди дали е проверена од адвокатите на Белата куќа. Тие упатија прашања до „Трамп Медиа енд Технолоџи“, која управува со „Трут Сошнал“ и чии акции се тргуваат јавно.

Компанијата издаде соопштение во кое ги напаѓа демократските критичари. Се вели дека критичарите погрешно ја претставувале услугата „од идеолошки отпор кон слободниот пазар или недостаток на разбирање на разликата помеѓу јавните и доверливите информации, или сосема е можно и двете“.

Најавите и заканите на Трамп претходно предизвикаа остри ценовни флуктуации на акциите, обврзниците и валутите. Ова создава можности за трговците со висока фреквенција, кои се специјализирани за купување и продажба на средства во милисекунди, да ги искористат минималните и краткотрајни ценовни разлики.

На пример, токму овој месец Трамп на Truth Social објави можност за повисоки тарифи за Канада, раскинување на нуклеарниот договор со Саудиска Арабија и проширување на војната во Иран. Трговците со ран пристап до овие информации можеа да остварат голем профит со обложување на пад на канадскиот долар, пад на вредноста на акции во нуклеарниот сектор или пораст на цените на нафтата.

„На големите играчи ќе им треба“, вели Џо Салуци, коосновач на Themis Trading. Тој проценува дека сто компании со висока фреквенција би можеле да платат за услугата, додавајќи: „Тоа се информации што го движат пазарот“.

Услугата Truth API беше лансирана во време кога компаниите сè повеќе инвестираат во директни канали за податоци за да добијат предност, а вештачката интелигенција овозможува брза анализа на објавите.

Стилот на Трамп, кој вклучува чести и ненадејни промени во одлуките, создава големи ценовни осцилации од кои профитираат трговците. Покрај објавите на Трамп, услугата ќе ги вклучува и објавите на други влијателни корисници на платформата, како што се неговите синови Доналд Џуниор и Ерик.

Truth Social ги отфрла обвинувањата за неправедност и тврди дека информациите ќе бидат достапни и за претплатниците и за јавноста во исто време. Сепак, Џо Салуци од Themis Trading, критичар на тргувањето со висока фреквенција, верува дека ова е промашена поента. Тој истакнува дека не е важно кога информациите се објавуваат, туку кога се примаат.

„Некој што плаќа за овие податоци и има систем за нивна обработка ќе реагира побрзо од вас и мене“, објаснува Салуци. Тој заклучува дека во такви околности „малите инвеститори секогаш губат“.

Дополнителна причина за претплатата е навиката на Трамп да ги фали поединечните компании во своите објави, што често води до нагло зголемување на нивните акции. На пример, откако ја пофали Palantir Technologies во април, цената на акциите на компанијата го забележа својот најголем скок во годината. Слично се случи и со акциите на Intel, кои пораснаа во вредност по пофалбите на Трамп.

„Вол Стрит очигледно сака да знае за овој вид корпоративна промоција пред кој било друг“, вели Дилан Хедлер-Годет, експерт за етика во Проектот за владин надзор. „Тоа е целосен хаос“.

Сè уште не е познато кои се клиентите на услугата, а водечките фирми за тргување со висока фреквенција како што се Citadel Securities и XTX Markets не одговорија на барањата за коментар. Само три претплати од 100.000 долари месечно би ги удвоиле приходите на Trump Media, кои минатата година донесоа 3,7 милиони долари.

На компанијата ѝ се потребни парите бидејќи акциите на Trump Media & Technology паднаа за 75 проценти откако Трамп ја презеде функцијата. И покрај напорите на претседателот да го поттикне тргувањето со објавување на големи одлуки на платформата, компанијата сè уште губи стотици милиони долари.

Практиката на прес-службата на Белата куќа покажува колку платформата стана централен канал на комуникација. Во нивните одговори до новинарите, тие понекогаш само ги препраќаат најавите на Трамп, а доколку објавата е одложена, им наложуваат да чекаат да се појави на Truth Social.

Платформата би можела да се соочи со проблеми доколку демократите ја преземат контролата врз Конгресот и започнат истраги. Во петокот, сенаторот Елизабет Ворен силно ја критикуваше новата служба и рече: „Ќе бараме одговорност од оние што стојат зад оваа отворена корупција да одговорат пред американскиот народ“.

Некои аналитичари предвидуваат дека доколку продолжат финансиските загуби, Трамп уште поинтензивно ќе ја користи платформата за официјални соопштенија. „Тоа сигурно ќе се случи“, смета Крег Холман, лобист на Public Citizen. „Трамп знае како да продаде производ.“