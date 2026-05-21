Врховниот суд на Шпанија го укинува националниот регистар за изнајмување туристички објекти

Врховниот суд на Шпанија денеска го укина националниот регистар за привремени туристички објекти кои сакаат да се рекламираат на платформи како „Ербиенби“ (Airbnb).

Националниот регистар, кој беше усвоен во јули минатата година, бараше од сопствениците на недвижности да го пријават објектот и да добијат регистрациски број пред да можат да објават оглас на платформи како „Ербиенби“.

Неколку регионални влади ја оспорија оваа мерка, тврдејќи дека централната влада „ги пречекорила своите овластувања“.

Врховниот суд се согласи со тоа, пресудувајќи дека државата нема овластување да наметне национален регистар покрај сличните кои веќе постојат на регионално ниво.

Шпанската влада бара начини да го намали бројот на привремени туристички објекти, со оглед на тоа што речиси една третина од посетителите во втората најпосетена земја во светот одлучуваат да престојуваат во апартмани наместо во хотели.

Пресудата, сепак, потврдува дека онлајн платформите се обврзани да достават податоци за своите понуди до надлежните институции.

Правилата на Европската Унија дозволуваат собирање податоци за огласите за привремени туристички објекти на платформите, додека судот не бара создавање на национален регистар.