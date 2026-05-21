Украина тврди дека убила стотина Руси во два напади во окупираниот регион

Украина тврди дека убила десетици Руси во два напади во окупираниот источен регион на земјата, додека Киев ги засилува нападите со беспилотни летала од среден дострел насочени кон воената инфраструктура на Москва.

Еден бран напади погоди камп за обука на руски пилоти на дронови во окупираниот град Снижне, при што загинаа најмалку 65 кадети и еден инструктор во средата навечер, според командантот на украинските сили за беспилотни системи.

Друга серија напади погоди седиште на руската безбедносна служба и систем за воздушна одбрана во регионот Херсон во окупирана Украина, при што загинаа и беа ранети речиси 100 Руси, тврди украинскиот претседател Володимир Зеленски во четврток. Тој не кажа кога се случил нападот.

Украинските тврдења за толку голем број жртви се невообичаени и тешко се потврдуваат.

Во меѓувреме, во текот на четвртокот, руското Министерство за одбрана ги истакна придобивките за кои тврди дека ги постигнало на фронтовската линија.

Украина во последните недели постигна нов успех на бојното поле, со што го запре темпото со кое губеше земја. Минатиот месец, таа врати повеќе земја отколку што Русија зазеде за прв пат од август 2024 година, иако Москва сè уште контролира речиси 20 отсто од територијата на Украина, според анализата на Институтот за проучување на војната (ИСВ), мониторинг на конфликти со седиште во САД.

Тој успех во голема мера може да се припише на моменталната супериорност на Киев во однос на дроновите. Откако голем дел од своите напори ги фокусираше на напади од краток дострел врз руските позиции по линијата на фронтот и напади од долг дострел што стигнаа длабоко во самата Русија, Украина неодамна ги засили своите напади од среден дострел, насочени кон логистиката на Русија.

Овие напади се чини дека го означуваат најновото прикажување на таа стратегија. Роберт Бровди, командантот на украинските сили за беспилотни системи, тврдеше дека нападот на академијата за беспилотни летала бил насочен кон комплекс од 2.484 квадратни метри, во кој се сместени беспилотни летала и експлозиви, како и команден пункт. Тој објави снимки на кои се чини дека се гледаат еднонасочни дронови за напад што удираат во зграда, која станува сè пооштетена со секој напад.

Зеленски, исто така, објави снимки на кои се гледаат напади во кои се уништени неколку згради, заедно со неговите тврдења за напад врз седиштето на руската ФСБ и системот за воздушна одбрана.

Во други ноќни напади, Украина ја таргетираше рафинеријата за нафта Сизран, која се наоѓа во рускиот регион Самара, на повеќе од 800 километри од руско-украинската граница, рече Зеленски. Двајца членови на семејството на руски војник кој се борел во Украина беа убиени во тој напад, според гувернерот на регионот.

Во меѓувреме, најмалку пет лица беа убиени, а 41 повредени во руските напади врз Украина во текот на ноќта кон четврток, до пладне, според украинските власти.