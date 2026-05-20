Врачена наградата за „Роман на годината“ на Оливера Ќорвезироска (фото)

Свеченото врачување на наградата „Славко Јаневски“ што ја доделува Фондацијата за унапредување и промоција на културните вредности вечерва во ДПМ се одржа по 27 пат, а генерален покровител е „Комерцијална банка“ АД Скопје

20/05/2026 21:38
Фото: Б. Грданоски

Романот „Три Марии“ на писателката Оливера Ќорвезироска во издание на „Арс Либрис“ е добитникот на наградата „Роман на годината“ за 2025 година која ја доделува Фондацијата за унапредување и промоција на културните вредности, „Славко Јаневски“. Покрај плакета и статуетка, Ќорвезироска доби и парична награда од 150 илјади денари, кои ги доделува генералниот покровител Комерцијална банка АД Скопје, веќе деветта година по ред. 

Ќорвезироска со Ѕвездан Георгиевски од Фондацијата „Славко Јаневски“/ Фото: Б. Грданоски

Свеченото врачување на наградата „Славко Јаневски“ , вечерва, во ДПМ , се одржа по 27 пат, во свечен, јубилеен амбиент, на музика на диџеј Шурбе. 

Претседателката на жирито, Калина Малеска (писателка и минатогодишна лауреатка)/ Фото: Б. Грданоски

„Три Марии“ од Оливера Ќорвезироска, е мајсторски напишан роман, во кој секој лик е внимателно изграден и секој детаљ има важно место во мозаикот на приказната. Во трите приказни од кои е составен романот има по една Марија како главен лик, а лајтмотивот што се протега низ книгата е топосот на станот во кој се поврзуваат отсечките на животите на протагонистките. Сите три приказни започнуваат со вртоглава брзина, од смртта на Марија Пребирлиева, преку потрагата по стан на Марија Зара, до драматичниот повторлив сон на Марија Деспотовска Солев. Потоа, преку ретроспектива, сите се враќаат назад низ времето за да ја доведат протагонистката до критичниот момент во животот““, се вели, меѓу другото, во образложението на жирито, кое вечерва го прочита нејзиниот претседател, Калина Малеска (писателка и минатогодишна лауреатка), во кое членуваа и Иван Антоновски, Ивана Трајановска, Иван Шопов и Катерина Богоева (претставничка на Фондацијата „Славко Јаневски“). Жирито, со тајно гласање, по пет состаноци, со мнозинство гласови го избраа романот, во конкуренција на 46 романи.

„Не знам дали ја добив наградата прерано, предоцна или на време“, рече во своето обраќање, Ќорвезироска/ Фото: Б. Грданоски

„Јас не знам како ѝприлега моето име на низата на досегашни добитници, не знам дали ја добив наградата прерано, предоцна или на време… Не знам што ќе станеше доколку се случеше поинаку и со друг редослед. Не знам дали досега ќе имав само еден или десет романи ако ја добиев наградата за првиот напишан роман за возрасни… Она што знам е дека моите три романи за возрасни со кои досега учествував за Роман на годината се малубројни во однос на моите останати книги. Тоа значи дека и самата сум жанровски номад. (Или мигрант.) Со првиот роман се приближив кон врвот, со вториот – не ми успеа да излезам од средината на листата, со третиот – еве ме во низата на добитниците. Исто така знам и дека сега, по добивањето на наградата, нема да пишувам позабрзано, ниту само романи, туку ќе си продолжам со својот вообичаен творечки ритам. Книгата на којашто работам во мигот не е роман, по неа веројатно ќе биде роман, по романот… којзнае… најверојатно раскази, моето книжевно „дома“, мојот венчален жанр.

Покрај плакета и статуетка, Ќорвезироска доби и парична награда од 150 илјади денари, кои ги доделува генералниот покровител Комерцијална банка АД Скопје, веќе деветта година по ред/ Фото: Б. Грданоски

Наградите доаѓаат или не доаѓаат. И кога ќе дојдат, тие си заминуваат. Она што останува се добрите книги, а тие преживуваат и без награди, за разлика од наградите коишто не можат да преживеат без добри книги. Секако дека се радувам за наградата Роман на годината, но и покрај радоста, ниту миг не престанувам да размислувам, да се преиспитувам и да се надевам дека „Три Марии“ е добар роман“,  рече, меѓу другото,  вечерва, во своето инспиративно обраќање, лауреатката Ќорвезироска.

Изборот „Роман на годината“ е вистински празник за македонското литературно творештво: М-р Андреј Јовковски, директор на Самостојната дирекција за маркетинг во Комерцијална банка

Наградата „Роман на годината“ првпат е доделена во 1999 година, од „Утрински весник“, а од 2017 до денес се доделува од Фондацијата „Славко Јаневски“.

Целата смисла е да се радуваме и за некој друг, не само за себе: Интервју со Оливера Ќорвезироска, лауреат на наградата „Роман на годината“

Оливера Ќорвезироска (1965, Куманово) живее и работи во Скопје како уредник. Застапена е во дваесетина антологии на современиот македонски расказ, објавени дома и во странство.  Наградата „Стале Попов“ по втор пат ѝ беше врачена годинава и тоа за романот „Три Марии“, кој е нејзин трет роман за возрасни. За истиот роман, Оливера го доби и Рациновото признание. Оливера Ќорвезироска е член на ДПМ и на Македонскиот ПЕН –центар. (Л.С.) 

Академик Влада Урошевиќ, во разговор со авторот Владимир Јанковски и сопственикот на „Арс Ламина“, Слободан Голубовски/ Фото: Б. Грданоски
Меѓу гостите и авторот Зоран Анчевски/ Фото: Б. Грданоски
Фото: Б. Грданоски

Поврзани содржини

Промоција на книгата „Современа уметност во постјугословенскиот простор: студии на случај во хаунтологијата“
„Мадам Батерфлај“ на сцената на НОБ во рамки на „Мајски оперски вечери“
Врачување на наградата „Роман на годината“ за 2025
Министерството за култура издвои околу 25 милиони денари за реконструкција на Спомен-домот на Разловечкото востание
„Вивалдијада 2026“ со оркестарот на „Полифонија“ на 7 јуни во НОБ
Нумизматичка збирка и инклузивна модна ревија : Археолошкиот музеј го одбележа Светскиот ден на музеите
Барбра Стрејсенд (84) не доаѓа во Кан поради повреда на коленото
Драмски со јубилејна 50. изведба на „Кармен“

Најчитани