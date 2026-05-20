Промоција на книгата „Современа уметност во постјугословенскиот простор: студии на случај во хаунтологијата“

20/05/2026 07:42

Во КСП Центар – Јадро вечер во 20 часот ќе се одржи промоција и критичка дискусија по повод објавувањето на антологијата „Современа уметност во постјугословенскиот простор: студии на случај во хаунтологијата“/Contemporary art in the post-yugoslav space: case studies in hauntology“, издадена од „Routledge books“ во Њујорк и Лондон во 2025 година. 

– Уредена од Џон Блеквуд и Јасмина Тумбас, книгата се занимава со културните и материјалните наследства на југословенскиот социјалистички период и нивните трансформации во услови на доцен капитализам. Посебно значајно е што антологијата посветува значително внимание на Македонија, преку текстови од Биљана Тануровска-Ќулавковски, Славчо Димитров, Бојан Иванов, Ивана Васева и Џон Блеквуд, кои ја анализираат историјата на уметноста и културната продукција од социјализмот до постсоцијалистичката сегашност – соопштија од КСП Центар – Јадро.

На настанот ќе учествуваат дел од авторите и уредниците на изданието, во разговор што ќе отвори прашања за значењето на поимите како хонтологија, квирност и неврзаност во денешните дебати околу југословенското минато, современата уметност и политиките на сеќавање.

Поврзани содржини

„Мадам Батерфлај“ на сцената на НОБ во рамки на „Мајски оперски вечери“
Врачување на наградата „Роман на годината“ за 2025
Министерството за култура издвои околу 25 милиони денари за реконструкција на Спомен-домот на Разловечкото востание
„Вивалдијада 2026“ со оркестарот на „Полифонија“ на 7 јуни во НОБ
Нумизматичка збирка и инклузивна модна ревија : Археолошкиот музеј го одбележа Светскиот ден на музеите
Барбра Стрејсенд (84) не доаѓа во Кан поради повреда на коленото
Драмски со јубилејна 50. изведба на „Кармен“
Хуманитарна изведба на „Торонто експрес“ во МНТ: Театарот игра за СОС Детско село