„Мадам Батерфлај“ на сцената на НОБ во рамки на „Мајски оперски вечери“

Во рамки на 54. издание на меѓународниот фестивал „Мајски оперски вечери“, вечер во 20 часот на сцената на Националната опера и балет ќе биде изведена операта „Мадам Батерфлај“ од Џакомо Пучини.

Со делото, кое важи за едно од најемотивните и најизведувани во светскиот оперски репертоар, ќе диригира гостинот од Грција Мирон Михаилидис, додека режијата ја потпишува Александар Текелиев од Бугарија. Сценографијата е на Живојин Трајановиќ, костимографијата на Лира Грабул, концерт-мајстор е Верица Ламбевска, а хор-мајстори се Јасмина Ѓорѓеска и Ѓургица Дашиќ.

Во насловната улога настапува италијанската сопранистка Доната Д’Анунцио Ломбарди, додека улогата на Пинкертон ќе ја толкува Хектор Лопез од Мексико, а Шарплес – Енрико Маручи од Италија. Во останатите улоги учествуваат домашни солисти, заедно со хорот и оркестарот на Националната опера и балет.

„Мадам Батерфлај“ е музичка драма во која се преплетуваат љубовта, надежта и предавството, прикажани низ трагичната судбина на главната хероина.