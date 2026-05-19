Барбра Стрејсенд не доаѓа во Кан поради повреда на коленото

Кан – Барбра Стрејсенд нема да присуствува на Канскиот филмски фестивал за да ја прими почесната Златна палма откако претрпе повреда на коленото.

„По совет на моите лекари, бидејќи продолжувам да се опоравувам од повреда на коленото, за жал не можам да присуствувам на Канскиот фестивал оваа година“, рече Стрејсенд во соопштението. „Но, длабоко ми е чест што ја примив почесната Златна палма и со нетрпение очекував да ги прославам извонредните филмови на 79-тото издание. Исто така, со нетрпение очекував да поминам време со колегите кои толку ги почитувам – и, секако, да се вратам во Франција, место кое отсекогаш го сакав.“

Нејзината изјава продолжи: „Иако жалам што не можам да бидам таму лично, сакам да им упатам најтопли честитки на сите филмски режисери од целиот свет чиј извонреден талент и креативна визија се слават оваа година. Моја искрена благодарност до Фестивалот и до сите што продолжуваат да ја поддржуваат и да ја застапуваат уметноста на киното.“

Се очекуваше Стрејсенд да присуствува на церемонијата на затворање во Гранд Театр Лимиер во сабота, 23 мај. И покрај тоа што не можеше да присуствува, фестивалот ќе продолжи со планираниот трибјут за да ја прослави Стрејсенд и нејзиното животно дело. Стрејсенд никогаш претходно немала филм во Кан, а појавувањето требаше да биде нејзино деби во Кроазета.

„За жал, Фестивалот штотуку беше информиран дека Барбра Стрејсенд нема да може да присуствува на церемонијата во Гранд Театр Лимиер во Кан“, соопшти фестивалот. „Ирис Кноблох, Тиери Фремо и целиот тим на Фестивалот ѝ испраќаат на Барбра Стрејсенд најтопли желби за брзо закрепнување.“

„Оваа година, сакавме да ѝ оддадеме почит на уметницата која остави свој белег преку моќта на нејзината уметност и нејзината бескомпромисна потрага по слобода“, изјави претседателката на Канскиот фестивал, Ирис Кноблох, во соопштението кога ја објави наградата на Стрејсенд во март. „Како жена, ми е драго што можам да го изразиме нашето восхитување кон оваа врвна творецка и храбра граѓанка, чиј пример го издржува тестот на времето и продолжува да инспирира.“

„Глобална ѕвезда, Барбра Стрејсенд е пред сè уметница, која иницира проекти што ја одразуваат, кои се нејзини и што ги споделува со целиот свет“, изјави директорот на Канскиот фестивал, Тиери Фремо. „Таа е легендарната синтеза помеѓу Бродвеј и Холивуд, помеѓу сцената на музичката сала и големото платно. Да ја слушаме како пее и да ја гледаме како настапува се дел од нашите најдобри години.“

79-от Кански фестивал започна на 12 мај и ќе трае до 23 мај. Церемонијата на доделување награди, чиј водител ќе биде актерката Ај Хајдара, ќе се емитува во живо на France Télévisions од Палатата на фестивалите во сабота, 23 мај, во 20:15 часот. (Холивуд Репортер)