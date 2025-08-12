Вработените во ЕУ се бунат поради ставот кон Газа

Државните службеници во Брисел се заглавени во ескалирачки спор со Европската комисија околу нивното право да протестираат против ставот на ЕУ кон Израел.

Сè поголем број вработени тврдат дека неуспехот на блокот да изврши притисок врз Израел, додека е обвинет за извршување воени злосторства во Газа, им оневозможува да ги извршуваат своите должности без да го прекршат правото на ЕУ и меѓународното право.

Институциите на ЕУ им наметнаа „соучество“ на вработените и ги прекршија нивните „морални и законски обврски, го потиснаа отпорот на совеста и одложија смислена акција“, изјави еден службеник, кој побара да се идентификува само како Рамона од страв од професионални последици.

Дипломатскиот огранок на блокот го обвини Израел за кршење на своите обврски за човекови права според трговскиот договор меѓу ЕУ и Израел и предложи исклучување на земјата и од поволните трговски односи и од нејзината програма за споделување истражувања „Хоризонт“. Сепак, европските лидери сè уште не се согласиле за ниту една од мерките, предизвикувајќи потсмев од критичарите кои се жалат дека Брисел не ги сфаќа сериозно сопствените договори.

Комисијата тврди дека надворешната политика на ЕУ е прашање на националните влади и ги предупреди своите вработени да се држат настрана од политиката. Портпаролката на Комисијата, Аријана Подеста, го оцени внатрешниот негодување поради неуспехот на ЕУ да ги прекине врските со Израел како политичко и истакна дека персоналот мора „да ги почитува своите должности и обврски… на непристрасен, лојален и неутрален начин“.

Таа рече дека државните службеници на ЕУ можат да користат внатрешни алатки како што се писма, дијалог со синдикатите на вработените и менаџерите за да протестираат, но дека „работното место, просториите на администрацијата и работните алатки што им се ставаат на располагање на персоналот од страна на администрацијата не се место за активизам, ниту за ниту против одредени политички причини“. Внатрешните писма испратени од персоналот до нивните претпоставени не треба да се споделуваат јавно, рече таа, додавајќи дека Комисијата активно ќе ги проценува сите забележани прекршувања на обврските на државните службеници.

Сепак, демонстрантите ја доведоа во прашање вредноста на внатрешните алатки што ги наведе Подеста, кои во многу случаи веќе беа првата точка за демонстрантите. Од крајот на јули, околу 1.500 службеници во институцијата со 32.000 членови – почнувајќи од аналитичари од ниско ниво до високи членови на кабинетот – потпишаа отворено писмо во кое се истакнуваат влошените услови во опколената енклава, предвидувајќи „експоненцијален“ пораст на смртните случаи поврзани со глад доколку ЕУ не изврши притисок врз Израел да дозволи поголема помош и храна.Некои државни службеници сега размислуваат и за индустриска акција во обид да извршат притисок врз институциите на ЕУ да заземат похрабар став во услови на противење од европските влади.

Сепак, синдикатите остануваат поделени во врска со Израел и се двоумат да ги поддржат, а демонстрантите не се сигурни за можните правни и професионални последици, според четири лица запознаени со ова прашање. Некои демонстранти веруваат дека штрајкот може да помине низ законска постапка ако тврдат дека само се обидуваат да ја притиснат ЕУ да ги почитува своите основни меѓународни обврски за човекови права што државните службеници се обврзани да ги почитуваат.

Во интерно писмо што го виде POLITICO, испратено минатиот месец до раководството на ЕУ од внатрешната пропалестинска група за солидарност „Европски персонал за мир“, се вели дека некои форми на протест биле предмет на тактики на „заплашување“, вклучително и наводно малтретирање од страна на безбедносните службеници, неправедно раскинување на договорите и сузбивање на интерна петиција.

Во еден инцидент, колективот вели дека седум службеници кои носеле маици со натпис „Кажи не на геноцидот“ биле грубо изнесени од кантината на Европскиот совет од страна на обезбедувањето, при што еден добил свиткана рака, а друг бил принуден да избрише видеа од протестот од својот телефон .

Во писмото, исто така, се алудира на тоа дека договорите на неименувани демонстранти не биле обновени, а други биле принудени да поднесат оставка; Била издадена исто така необјаснета забрана за внатрешна пропалестинска анкета во која биле вклучени 1.514 колеги за помалку од 48 часа и 25 јуни во влезот за персоналот во седиштето на Комисијата бил присутен израелскиот полковник Моше Тетро, висок функционер за одбрана обвинет за воени злосторства од Фондацијата Хинд Раџаб, непрофитна организација со седиште во Брисел.

Подеста негираше дека демонстрантите биле заплашени или принудени да дадат оставка од причини различни од „потреби за услуги и индивидуални перформанси“. Портпарол на Европскиот совет го призна отстранувањето на персоналот од неговата кантина а и го повтори мислењето на Комисијата, отфрлајќи го протестот како „политички“.

Персоналот ја оспори оценката за нивниот активизам како политички од страна на Комисијата, тврдејќи дека тие само сакаат ЕУ да биде во согласност со сопствените договори и меѓународното право, кои, велат тие, Израел отворено ги прекршува. Израел постојано тврди дека се придржува до меѓународното право во својата војна во Газа.

„Ова е институција родена да шири мир во Европа и глобално – а глобалната димензија е многу важна за ЕУ и е вградена во сите наши директиви и политики“, изјави друг државен службеник за Политико. Проблемот е „што ЕУ не ги следи своите основачки принципи“.(Политико)