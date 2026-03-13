Волстрит: Дау Џонс под 47.000 поени за прв пат оваа година

Акциите беа под притисок во четвртокот, бидејќи цените на нафтата ги зголемија загриженостите за прекини во снабдувањето, а војната со Иран продолжуваше.

Индустрискиот просек Дау Џонс падна за 739,42 поени, или 1,56%, затворајќи на 46.677,85. S&P 500 изгуби 1,52% и заврши на 6.672,62, додека Nasdaq Composite падна за 1,78% и заврши на 22.311,98. Сите три индекси ги достигнаа своите најниски затворања за 2026 година, а Дау, кој вклучува 30 акции, ја заврши сесијата под границата од 47.000 за прв пат оваа година.

Цените на суровата нафта продолжија да растат откако новиот врховен лидер на Иран, Моџтаба Хамнеи, назначен на 9 март, рече дека Ормутскиот теснец треба да остане затворен како „алатка за притисок врз непријателот“. Фјучерсите за сурова нафта од Западен Тексас (West Texas Intermediate) пораснаа за 9,72% на 95,73 долари за барел. Фјучерсите за сурова нафта од Брент пораснаа за 9,22% на 100,46 долари за барел – нивно прво затворање над 100 долари од август 2022 година.

Министерот за енергетика, Крис Рајт, во четвртокот за CNBC изјави дека американската морнарица „не е подготвена“ да ги придружува танкерите за нафта низ теснецот, иако рече дека веројатно ќе може да го стори тоа до крајот на месецот. Сообраќајот таму практично е запрен поради ескалацијата на конфликтот на Блискиот Исток.

Уште три странски брода беа погодени во Персискиот Залив преку ноќ, според властите. Ова доаѓа откако три одделни брода беа погодени во среда, вклучувајќи еден во теснецот.

Американските сили потопија 16 ирански бродови кои поставуваа мини во близина на теснецот во вторникот. Осигурителната фирма Chubb беше именувана за водечки осигурител за програмата на американската влада за осигурување на бродови што се обидуваат да поминат низ клучниот премин.

„Стратегијата на Иран за сеење економски хаос во Заливот функционира додека танкерите се нападнати, а Хормуз останува затворен, туркајќи го Брент кон 100 долари“, рече Адам Крисафули од „Витал Кноулеј“ во белешка. „САД и Израел имаат воена доминација, а ракетните/нуклеарните програми на Иран можеби се ослабени, но тврдокорните поддржувачи на Техеран се вкоренети, а нивната агенда сега се чини дека користи нафта за дополнително да го попречи Трамп.“

За да ги намали трошоците за енергија, Рајт изјави во среда вечерта дека САД ќе ослободат 172 милиони барели нафта од Стратешките резерви на нафта. Горивото ќе биде испорачано околу 120 дена.

Меѓународната агенција за енергија, исто така, се согласи во среда за координирано ослободување на 400 милиони барели нафта во обид да се бори против прекините во снабдувањето предизвикани од војната. Цените на нафтата останаа повисоки на претходната сесија, поради загриженоста дека конфликтот може да се продолжи.