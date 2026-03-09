Вол Стрит: Индексите скокнаа по објавата на Трамп за завршување на војната

Американските акции се опоравија од големите загуби во понеделник, цврсто во зелено откако претседателот Трамп посочи дека војната со Иран наскоро би можела да заврши. Суровата нафта нагло падна откако скокна над 100 долари за барел.

Насдак Композит, кој е технолошкиот центар, порасна за повеќе од 1,3%, опоравувајќи се од големите загуби претходно во текот на денот. Индустрискиот просек Дау Џонс (^DJI) порасна за 0,5%, или околу 240 поени, опоравувајќи се од загуба од повеќе од 800 поени. Референтниот S&P 500 (^GSPC) доби 0,8%.

Поширокиот пазар стана зелен во попладневното тргување откако Трамп посочи дека конфликтот со Иран наскоро би можел да заврши, бидејќи САД беа „многу далеку“ пред својата временска рамка од четири до пет недели.

„Мислам дека војната е речиси завршена, повеќе или помалку. Тие немаат морнарица, немаат комуникации, немаат воздухопловни сили“, изјави тој за новинар на CBS.

Во меѓувреме, цените на нафтата паднаа откако во понеделник се спуштија од максимумите во 2022 година.

Фјучерсите за сурова нафта накратко надминаа 100 долари за барел преку ноќ, што ги поттикна министрите од водечките економии на Г7 да размислат за искористување на стратешките резерви на нафта на Меѓународната агенција за енергетика доколку е потребно, со оглед на прекинот во сообраќајот на танкери низ Ормутскиот теснец. Трамп, исто така, навести во понеделник дека има „план“ за ограничување на наглиот пораст на цените на нафтата.

Гледајќи ги домашните економски извештаи, инвеститорите внимателно ќе го следат индексот на потрошувачки цени од среда и индексот на лични трошоци за потрошувачка од петок, иако ниту еден од нив сè уште нема да го опфати влијанието на драматичниот неодамнешен пораст на цените на нафтата врз ценовните притисоци.

На корпоративниот фронт, сезоната на заработка продолжува, а Oracle (ORCL) и Adobe (ADBE) ги објавуваат најважните извештаи оваа недела.