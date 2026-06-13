Војската на САД соопшти дека соборила ирански дронови во Ормускиот Теснец

13/06/2026 08:42

Војската на САД синоќа соопшти соборила неколку ирански дронови чија цел биле бродови што минувале низ Ормуската Теснина.

„Иран лансираше повеќе дронови за еднократен напад во обид да погоди комерцијални бродови кои транзитираат низ Ормуската Теснина“, соопшти Централната команда на САД (ЦЕНТКОМ) во објава на социјалните мрежи.

„Американските сили ги соборија сите во изминатите неколку часа, додека протокот на сообраќај низ теснецот продолжува непречено. Меѓународниот трговски коридор останува отворен за транзит“, се додава во објавата.

Американската војска не соопшти повеќе детали.

Американскиот претседател Доналд Трамп претходно оваа недела изјави дека американската војска им помага на нафтените танкери и комерцијалните бродови да поминат низ Ормуската Теснина во она што тој го опиша како „тајна мисија“ за да се задржи отворен овој клучен поморски пат.

Според извештајот на Британската организација за поморски трговски операции, моментално помалку од 10 бродови дневно транзитираат низ протокот. Пред Иран практично да ја блокира рутата како одговор на конфликтот со САД, низ неа дневно поминувале околу 130 бродови, се наведува во извештајот.

Ормуската Теснина и понатаму е една од најважните рути за транзит на енергенси во светот, преку која се пренесува значителен дел од глобалните резерви на нафта и течен природен гас. 

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