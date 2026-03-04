Војната во Иран предизвика пад на акциите на авиокомпаниите

04/03/2026 16:47

Лондон – Војната во Иран предизвика пад на акциите на авиокомпаниите, со десетици милијарди долари избришани од пазарот, што претставува најголема криза во глобалниот воздушен сообраќај од пандемијата на коронавирусот.

Акциите на германската авиокомпанија „Луфтханза“ денес паднаа за 0,8 проценти, додека австралиската „Квантас“ ослабе за 2,7 проценти, при што двете компании изгубија повеќе од 10 проценти од својата вредност оваа недела.

Сопственикот на „Бритиш ервејс“, IAG, падна за дополнителни 1,5 проценти, откако изгуби повеќе од 11 проценти во претходните три дена, објавува „Ројтерс“.

Во Азија, загубите се исто така значајни, бидејќи акциите на компанијата „Кореан ер“ денес паднаа за 7,9 проценти, додека „Јапан ерлајнс“ („Јапан ерлајнс“) ослабеа за 2,9 проценти. Меѓу кинеските превозници, „Ер Чајна“ и „Чајна Саутерн ерлајнс“ забележаа пад на вредноста на акциите во опсег од еден до три проценти.

Авиопревозниците се дополнително погодени од порастот на цените на нафтата, а затворањето на воздушниот простор над поголемиот дел од Блискиот Исток ги принудува да избираат подолги и поскапи рути, особено на линиите меѓу Азија и Европа.

Аналитичарите предупредуваат дека цените на авионските билети би можеле да се зголемат доколку сегашната ситуација продолжи. Регионот на Персискиот Залив е клучен центар и за патничкиот и за товарниот сообраќај, што значи дека прекините влијаат и на глобалните синџири на снабдување и на меѓународната трговија.

