Војната во Иран ги брка богатите Азијци од Дубаи во Сингапур и Хонг Конг

Кратко по првите напади со ракети и беспилотни летала на Иран врз Дубаи минатата недела, двајца индиски бизнисмени таму се обидоа да префрлат повеќе од 100.000 долари секој од нивните локални банкарски сметки во Сингапур за да го заштитат својот ризик.

Техничките проблеми по иранските напади првично ги попречија нивните планови, изјавија бизнисмените за Ројтерс, зборувајќи под услов да останат анонимни поради чувствителноста на ситуацијата. Еден од нив подоцна успеа да ги префрли парите на својата сметка во Сингапур преку друга банка во Емиратите, објави Ројтерс.

Многу други богати Азијци се распрашуваат или веќе преземаат слични чекори за да ги префрлат своите средства од Дубаи во регионални финансиски центри како што се Сингапур и Хонг Конг. Советниците и адвокатите од финансиската индустрија велат дека војната меѓу САД и Израел против Иран го поткопува статусот на „безбедно засолниште“ на Заливот и ги вознемирува инвеститорите.

Дубаи како омилен центар за претприемачи

Додека богатите инвеститори обично ги диверзифицираат своите инвестиции низ региони и видови средства, тие избираат каде да ги базираат своите операции врз основа на даночни, регулаторни, приватност и оперативни размислувања. Дубаи во последниве години се појави како омилен центар за претприемачи и богати семејства од Азија, особено Кина, кои се привлечени од неговите поволни политики. Покрај тоа, благодарение на процутот на пазарот на недвижности и инфраструктура, Заливот стана и привлечна инвестициска дестинација.

Овој тренд сега е оспорен, бидејќи нападите врз Дубаи и Абу Даби го разнишаа угледот на Обединетите Арапски Емирати (ОАЕ) за стабилност.

Рајан Лин, адвокат за приватно богатство со седиште во Сингапур, рече дека оваа недела бил контактиран од шест или седум од неговите 20 клиенти од Дубаи, секој со просечно 50 милиони долари средства. Тројца од нив планираат итно да ги преместат средствата во Сингапур. Еден клиент „гледа колку брзо може да премести сè во Сингапур“, рече Лин.

Ирис Сју, директорка на глобалната фирма за корпоративни и фондски услуги „Андерсон Глобал“, рече дека нејзината фирма оваа недела добила помеѓу 10 и 20 семејни канцеларии со барање за преместување на средствата од Блискиот Исток назад во Сингапур, поради стравувањата дека конфликтот би можел да се одолговлекува. Семејните канцеларии се фирми кои управуваат со портфолијата на богати поединци. „Дубаи отсекогаш бил привлечен поради даночните олеснувања, но сега мислам дека олеснувањата можеби не се нивен главен приоритет“, рече таа.

Советник за управување со богатство во Сингапур, кој зборуваше под услов да остане анонимен бидејќи не беше овластен да зборува со медиумите, рече дека досега разговарал со 13 клиенти од ОАЕ, од кои повеќе од половина сериозно размислуваат да ги преместат своите средства во Сингапур. „Патувањето ќе биде предизвикувачко дури и ако конфликтот заврши утре. Тоа е прашање на доверба“, рече советникот.

Грејс Танг, извршен директор на „Phillip Private Equity“, вели дека нејзините клиенти, претежно од Азија, се нервозни и 10 до 20 од нив се распрашуваат за преместување на богатството во Сингапур за да го зачуваат својот капитал.

Чекање и набљудување

Сепак, не сите менаџери на средства веруваат дека сегашниот конфликт на Блискиот Исток предизвикува моментален одлив на капитал. Друба Џјоти Сенгупта, извршен директор на групата за управување со богатство WRISE Private Middle East со седиште во Дубаи, рече дека фирмата не видела „сериозен разговор за одлив на капитал“ бидејќи клиентите биле уверени во долгорочната отпорност на ОАЕ.

„Тие се софистицирани глобални инвеститори, веќе меѓународно диверзифицирани, но исто така длабоко инвестирани во приказната за раст на ОАЕ“, рече тој. „И покрај пошироките геополитички превирања во регионот, клиентите се чувствуваат безбедно и заштитено.“

Гувернерот на централната банка на ОАЕ, Халед Мохамед Балама, во четврток изјави дека банкарскиот и финансискиот сектор се отпорни, силни, стабилни и добро позиционирани за да ги издржат регионалните случувања, додавајќи дека банките, финансиските фирми и осигурителите работат нормално и без прекини.

Водечките менаџери на средства во Сингапур, Банката на Сингапур и DBS Group, рекоа дека нивните клиенти внимателно ги следат случувањата во регионот и засега имаат пристап „почекај и види“.

Додека ОАЕ се борат да го одржат статусот на безбедно засолниште, некои продолжуваат со своите планови за проширување во емиратот. Џереми Лим, коосновач на GrandWay Family Office, е во процес на отворање семејна канцеларија во Абу Даби и вели дека неговите планови не се променети – сè додека ОАЕ не се вклучат директно во конфликтот и нема понатамошна ескалација од Иран.

„Вистинскиот проблем за бизнисот би бил ако ОАЕ директно се вклучат на едната страна од конфликтот“, рече Лим.