Војната може да заврши на два начина. И двата се екстремни, вели шефот на „БлекРок“

Ако цената на нафтата достигне 150 долари за барел, тоа ќе предизвика глобална рецесија, изјави за Би-Би-Си шефот на американскиот финансиски гигант БлекРок. Лари Финк, кој ја води најголемата светска фирма за управување со средства, предупреди дека високите цени на нафтата, поттикнати од Иран кој „останува закана“, ќе имаат „длабоки последици“ за глобалната економија.

Во опсежно интервју, тој исто така го негираше постоењето на балон во секторот за вештачка интелигенција и тврдеше дека новата технологија предизвикува премногу луѓе да студираат, а премалку да се одлучат за стручно образование, објави Би-Би-Си.

БлекРок управува со средства во вредност од 14 билиони долари и е еден од најголемите инвеститори во многу од водечките светски компании. Неговата големина и влијание му даваат на Финк, еден од осумте коосновачи на фирмата основана во 1988 година, уникатен увид во состојбата на глобалната економија.

Конфликтот на Блискиот Исток предизвика силни осцилации на финансиските пазари, бидејќи инвеститорите се обидуваат да проценат како ќе се движат трошоците за енергија. Финк верува дека е прерано да се утврди конечниот исход од конфликтот, но верува дека тој ќе се развие во едно од двете екстремни сценарија.

Според едното, ако конфликтот се реши и Иран повторно стане прифатлив за меѓународната заедница, цената на нафтата би можела да падне под нивоата пред војната. Но, ако тоа не се случи, предупредува тој, „години цени на нафтата над 100 долари, поблиску до 150 долари, што има длабоки последици за економијата“ и води до „веројатно остра и стрмна рецесија“.

Растечките трошоци за енергија предизвикаа дискусии во Обединетото Кралство за поголемо потпирање на домашното производство на нафта и гас. Финк вели дека земјите треба да бидат прагматични во врска со нивниот енергетски микс и да ги користат сите достапни извори, нагласувајќи дека евтината енергија е неопходна за стимулирање на растот и зголемување на животниот стандард. „Зголемувањето на цените на енергијата делува како регресивен данок. Тие ги погодуваат сиромашните посилно отколку богатите“, рече тој.

Иако Велика Британија веќе користи сончева енергија, енергија од ветер и јаглеводороди, Финк верува дека цената на нафтата од 150 долари за три или четири години би ги охрабрила „многу земји толку брзо да се префрлат на сончева енергија, а можеби дури и на ветер“. Тој нагласува дека земјите не треба да се потпираат само на еден извор. „Нема сомнение дека треба да го користите она што го имате, но во исто време треба агресивно да се префрлите на алтернативни извори“, рече тој.

Некои аналитичари повлекоа паралели помеѓу моменталната состојба на пазарите и периодот што доведе до финансиската криза од 2007-2008 година. Цените на енергијата растат и има знаци на пукнатини во финансискиот систем. Но, Финк е убеден дека нема шанси за повторување на финансиската траума од тој период, бидејќи верува дека финансиските институции се побезбедни денес.

„Не гледам апсолутно никакви сличности. Нула“, рече тој. Додаде дека проблемите што влијаат на некои фондови претставуваат само мал дел од целокупниот пазар и дека институционалните инвестиции остануваат силни.

Финк, исто така, ги отфрла тврдењата дека порастот на инвестициите во вештачката интелигенција, во кој се инвестирани милијарди долари, е преувеличен. „Воопшто не верувам дека е меур“, рече тој. „Може ли да има неуспеси во вештачката интелигенција? Секако, немам проблем со тоа.“

БлекРок минатата година беше дел од конзорциум кој го купи Aligned Data Centres, еден од најголемите светски добавувачи на центри за податоци, за 40 милијарди долари. „Верувам дека постои трка за технолошка доминација. Ако не инвестираме повеќе, Кина ќе победи. Верувам дека имаме обврска агресивно да ги развиваме нашите сопствени способности за вештачка интелигенција“, рече Финк.

Според него, најголемото прашање што го спречува ширењето на вештачката интелигенција во САД и Европа е цената на енергијата. Додека Кина инвестира многу во сончева и нуклеарна енергија, во Европа „гледам многу разговори, а никаква акција“, рече тој, додека во САД, „иако сме енергетски независни, подобро е да почнеме да се фокусираме на сончевата енергија… затоа што ни треба евтина и достапна енергија за транзиција кон вештачка интелигенција.“

Порано оваа недела, во своето годишно писмо до акционерите, Финк рече дека бумот во вештачката интелигенција може да ја продлабочи нееднаквоста бидејќи само мал број компании и инвеститори ќе ги видат придобивките. Сепак, во интервју за Би-Би-Си, тој нагласи дека вештачката интелигенција ќе создаде „огромен број работни места“.

Тој истакна дека во писмото напишал за тоа колку работни места ќе бидат создадени „за електричари, заварувачи и водоинсталатери“. Од друга страна, побарувачката за некои канцелариски работни места може да се намали, што може да доведе до повторна проценка на потребните вештини како што „општеството се менува и еволуира“.

„Всушност, потценивме многу професии и многу луѓе кои веројатно не требаше да се занимаваат со банкарство, медиуми или право, но кои би биле одлични мајстори. „Сега треба да го ребалансираме тој пристап“, вели тој.

Во Соединетите Американски Држави, објаснува тој, по Втората светска војна, „ги изградивме темелите на образованието кажувајќи им на сите млади луѓе: „Одете на колеџ, одете на колеџ, одете на колеџ“. И веројатно отидовме предалеку во тоа.“ „Треба да го избалансираме тоа и да почнеме да се гордееме со фактот дека кариерата како водоводџија или електричар може да биде подеднакво успешна“, заклучува тој.