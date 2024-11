Водата носи сѐ пред себе: Автомобили завршија во морето (фото/видео)

Обилните дождови денеска предизвикаа поплави во околината на градот Катанија на Сицилија.

Во гратчето Торе Аркирафи водата ги поплави улиците и влече автомобили во морето, јавува Анса.

Massive floods due to torrential rains on the street in Acireale of Sicily region, Italy. pic.twitter.com/vcSxJjNri2

— News Of The Globe (@NewsOfEarthTr) November 13, 2024