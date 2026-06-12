Украински напад разурна мост кон Крим и уништи 50 руски воени возила

Украинската војска соопшти дека успешно уништила 50 руски воени возила во моќен напад врз мостот Армјанск што го поврзува окупираниот Крим со континентална Украина.

Првиот украински одделен јуришен полк „Да Винчи“ соопшти дека нападот „целосно парализирал“ клучен логистички пат за руските сили, со што мостот станал неупотреблив.

Според Киев, погодените руски воени возила биле натоварени со муниција и гориво за употреба во рускиот окупиран дел од украинскиот Запорожје.

Роберт Броди, командант на украинските сили за беспилотни системи, изјави дека Украина е способна целосно да го прекине пристапот на Русија до Крим во „блиска иднина“.

Вооружените сили на Украина (ВОУ) погодија четири моста што го поврзуваат регионот Херсон со Крим во ноќта на 11 јуни. Според „гувернерот“ назначен од Русија на окупираниот регион Херсон, Владимир Салдо, нападите биле извршени на мостовите над Северниот Кримски канал во областите Преображенка и Мирное, на мостот Перекоп-Армјанск, како и на мост во близина на селото Ставки.

„Непријателот се обидува да ги концентрира своите напади врз транспортната инфраструктура на регионот“, забележа тој, ветувајќи подоцна дека ќе ги прецизира условите за враќање на сообраќајот на оштетените мостови.

Еден ден претходно, украинските вооружени сили нападнаа мост што го поврзува Геническ со Арабатскаја Стрела во Крим. На 9 јуни, украинската армија го погоди мостот во Чонгар, по што сообраќајот на него беше запрен.

Во мај, украинските вооружени сили ги интензивираа нападите врз руската логистика на окупираните територии. До крајот на месецот, украинските беспилотни летала ефикасно ја презедоа контролата врз федералниот автопат Р-280 „Новоросија“ – „копнениот коридор“ до Крим, кој се протега од Ростов на Дон преку Мариупол и Мелитопол. Според пресметките на аналитичарот на OSINT, Клемент Молин, околу 125 камиони биле погодени на автопатот во текот на четирите недели од мај.