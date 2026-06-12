Авионот на Папата приземјен поради технички проблем

12/06/2026 21:35

Папата Лав се качи на авион „Фалкон“ што му го понуди шпанскиот крал во неделата, откако технички проблем приземји поголем папски авион на островот Тенерифе, одложувајќи го неговото враќање во Ватикан на крајот од еднонеделната посета на Шпанија.

Шпанската влада соопшти дека авионот на воздухопловните сили што го користел кралот ќе го однесе папата и неколку членови на неговата придружба во Рим. Остатокот од делегацијата и новинарите ќе патуваат со друг авион испратен од Мадрид.

Папата веќе се качил на лет управуван од авиокомпанијата Иберија откако бил испратен од кралот Фелипе и други шпански претставници, пред да се врати на терминалот.

Капетанот на авионот на Иберија подоцна изјави дека моторот веројатно не успеал да запали поради ветерот и дека проблемот не може веднаш да се реши. Без да даде детали, Иберија соопшти дека авионот имал технички проблем и дека во петокот бил испратен заменски авион од Мадрид до Рим.

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