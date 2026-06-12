900 милиони долари на ден: Нов рекорд во трошењето на Русија на војната во Украина

Воените трошоци на Русија во првиот квартал од 2026 година достигнаа нов рекорден максимум од 5,908 билиони рубли, според пресметките на Јанис Клуге, истражувач во Германскиот институт за меѓународни безбедносни студии, врз основа на податоци од Министерството за финансии.

Во споредба со истиот период минатата година, воените трошоци и трошоците за производство на оружје се зголемија за 29,9%, за 68,7% во споредба со јануари-март 2024 година, за 129% во споредба со 2023 година и за 4,6 пати во споредба со првиот квартал од 2022 година.

Како резултат на тоа, за прв пат од почетокот на конфликтот, учеството на воените трошоци во буџетот достигна 46%. Со други зборови, секоја втора рубља отиде во армијата, нагласува Клуге.

Во просек, според неговите пресметки, руската воена машина „трошела“ приближно 2,7 милијарди рубли на час и 65 милијарди рубли дневно (900 милиони долари). Месечните воени расходи – приближно 2 билиони рубли – го надминаа годишниот буџет на целиот руски систем за високо образование (1,7 билилиони) и сите руски региони освен Москва.

Главното зголемување на воените расходи се припишува на класифицираните ставки.

Вреди да се одбележи дека воените расходи растат, и покрај тоа што буџетот вклучи мало намалување – од 7,8% на 6,2% од БДП, нагласува Клуге. Всушност, во првиот квартал, воениот буџет се зголеми на 12% од БДП.

Според Клуге, воените трошоци во 2026 година веројатно ќе бидат значително повисоки од минатогодишните, достигнувајќи 9-10% од БДП до крајот на годината.