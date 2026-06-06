Во Висконсин, Трамп вети брз крај на војната со Иран и пад на цените на горивата

Претседателот на САД, Доналд Трамп, вчера вети дека брзо ќе ја заврши војната со Иран и ќе отстрани една од причините за високите цени, за време на предизборниот митинг во руралниот централен Висконсин, додека се обидува да им помогне на републиканците да ја задржат контролата врз Конгресот на среднорочните избори.

Посетата на Чипева Фолс ја покажа стратегијата на републиканците да го зачуваат мнозинството во Претставничкиот дом, бидејќи партијата се соочува со политички тешкотии поради незадоволството на гласачите од растечките трошоци за живот и цените на горивата, кои се зголемија поради војната на Трамп со Иран.

Претседателот рече дека наскоро може да се постигне напредок во преговорите со Иран, иако договор за прекин на конфликтот досега се покажа како недостижен. Во исто време, тој ги повика гласачите во Висконсин силно да се вклучат во претстојната изборна кампања.

„Ќе излеземе од Иран многу брзо, и ќе заврши силно, на еден или друг начин“, рече Трамп во говорот во Чипева Фолс. „Цените на ѓубривата повторно ќе паднат нагло, како што се случи пред четири месеци.“

Толпата ја исполни спарната земјоделска зграда, додека дождот паѓаше врз луѓето што сè уште чекаа во ред надевајќи се да влезат. Додека многумина во толпата беа страствени поддржувачи на Трамп, некои беа поскептични кон неговата политика кон Иран.

Сегашниот претставник на округот, Дерик Ван Орден, е близок до претседателот и го истакнува фокусот на администрацијата на Трамп на рурална Америка како голема предност. Неговата тесна победа на последните избори го направи главна цел за демократите, кои се обидуваат да го соборат тенкото републиканско мнозинство од 217-212 во Претставничкиот дом.

Ван Орден, стоејќи на сцена опкружена со земјоделска механизација, им рече на присутните дека Трамп се грижи за американските земјоделци и дека секој што вели поинаку може „да го погледне во очи и да му каже дека зборува еден куп глупости“.

Неговата демократска противничка, Ребека Кук, изјави за Ројтерс на семејната фарма во блискиот О Клер дека верува оти републиканците го донеле Трамп во нејзиниот округ затоа што ја гледаат трката како неизвесна. Таа рече дека политиките на Трамп им штетат на земјоделците. „Ако ги погледнете земјоделците, кои републиканците отсекогаш ги сметале за важен дел од нивната база, тие се под притисок од царините, под притисок од здравствениот систем, под притисок од зголемените трошоци за влезни материјали поради војната со Иран“, рече таа.