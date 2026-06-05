Спие или не спие: Остра дебата во САД по уште една „дремка“ на Трамп во Белата куќа

Вирално видео кое се чини дека го прикажува Доналд Трамп како седи со затворени очи и дреме, предизвика жесток одговор од Белата куќа на социјалните мрежи, објавува „Дејли бист“.

За време на настанот во Овалната соба за промоција на јаглен, видеата на 79-годишниот претседател кои се чини дека дреме станаа вирални на социјалните мрежи. Една објава, која собра повеќе од 4 милиони прегледи, тврди дека Трамп „целосно спиел“ и иронично се прашува колку време ќе ѝ треба на Белата куќа да тврди дека тој само „трепкал“.

Белата куќа остро одговори. Профилот „Брза реакција“ рече:

„Неговите очи се буквално отворени во видеото што го објавивте, глупави идиоти“.

Портпаролот на Белата куќа, Дејвис Ингл, исто така, ги отфрли обвинувањата:

„Претседателот Трамп е најпаметниот, најпристапниот и најенергичниот претседател во американската историја“.

„Додека пореметениот ‘Дејли бист’ кој е пред пропаст турка неосновани теории на заговор преку своите безвредни новинари кои шмркаат лепак, претседателот Трамп работи деноноќно за да ја направи нашата земја поголема од кога било“.

Trump appears to be completely passed out asleep during his 3pm Oval Office announcement pic.twitter.com/gKyNjvgZW3 — Headquarters (@HQNewsNow) June 4, 2026

Дебатата се префрли и во Конгресот, каде што конгресменот Тед Лиу го соочи државниот секретар Марко Рубио со видеа за кои тврдеше дека го покажуваат Трамп како дреме за време на состаноци и јавни настани.

Рубио одговори:

„Никогаш не сум го видел како спие. Всушност, човекот никогаш не спие.“

Тој исто така рече дека Трамп редовно му се јавува во 2 или 5 часот наутро и дека има повеќе енергија од луѓе децении помлади од него.

Лиу возврати:

„Тукушто ви покажав три видеа од него како спие“.

Подоцна повторно коментираше за видеата на Трамп:

„Американскиот народ си верува на сопствените очи. Ноември доаѓа“.

Администрацијата се обидуваше да ги смири шпекулациите за здравјето на претседателот во последните недели откако се појави серија видеа на кои се гледа Трамп со затворени очи за време на јавни настани. Минатата недела, профилот „Брз одговор“, исто така, ги нападна новинарите кои известуваа за наводните дремки на Трамп, вклучувајќи ги и водителките на Си-Ен-Ен, Дана Баш и Кејтлин Колинс, кои беа исмејувани поради фотографиите на кои трепкаат.

Шпекулациите за здравјето на Трамп беа поттикнати од модринки на неговите раце, отечени глуждови и неговите чести посети на Националната воена болница „Волтер Рид“. Трамп ги негираше обвинувањата, велејќи дека приказните за неговите проблеми со спиењето и здравјето се претерани и дека вистинскиот проблем е што состаноците на кабинетот се „здодевни како самиот ѓавол“.