Во судар на автобус и автомобил , кај Длапкин Дол, повредени три деца

Вчера, во 10 часот во ОВР Кичево било пријавено дека на магистралниот пат Кичево-Гостивар, кај с.Длапкин Дол, се случила сообраќајна несреќа помеѓу патничко возило „ауди“ со кичевски регистарски ознаки, управувано од К.К.(44) од с.Стрелци, кичевско, патничко возило „форд“ со скопски регистарски ознаки, управувано од К.П.(47) од Скопје и автобус „сетра“ со скопски регистарски ознаки, управуван од А.Ј.(39) од Скопје.

Во несреќата со тешки телесни повреди се здобил деветгодишен патник во автобусот од Турција, додека со телесни повреди се здобиле Ф.А.Д.(44) од Турција, исто така патник во автобусот, 13-годишник од Скопје и И.П.(46) од Скопје, сопатници од возилото „форд“ и 11-годишник од с.Стрелци, кичевско, сопатник од возилото „ауди“, констатирани во Медицински центар Кичево.

Известен бил јавен обвинител, увид извршила увидна екипа од ОВР Кичево.