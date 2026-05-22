Во пад на авион загинаа 228 лица. Суд: Ер Франс и Ербас се виновни

Париз – ЕР ФРАНС и Ербас се прогласени за виновни за убиство од небрежност во врска со авионската несреќа во 2009 година, во која загинаа 228 лица.

Апелациониот суд во Париз заклучи дека авиокомпанијата и производителот на авиони се „единствено и целосно одговорни“ за несреќата во која летот AF447 на линијата Рио де Жанеиро – Париз се урна во Атлантскиот Океан. Патнички авион го изгубил подигнувањето за време на бура и се урна во океанот, при што загинаа сите патници и екипаж.

Авиокомпанијата и производителот на авиони претходно беа ослободени од одговорност од судот во април 2023 година, но вчера беа прогласени за виновни по осумнеделно судење. И Ер Франс и Ербас постојано ги негираа обвинувањата.

Изречени се максимални казни

Во несреќата загинаа сите 12 членови на екипажот и 216 патници откако авионот се урна во морето од надморска височина од 11.580 метри, што ја прави најсмртоносната несреќа во историјата на француската авијација.

Остатоците од авионот беа пронајдени по долго пребарување на 10.000 квадратни километри од океанското дно. Регистраторот на летот беше пронајден дури во 2011 година, по месеци пребарување во длабокото море.

Семејствата на некои од загинатите патници, претежно француски, бразилски и германски државјани, се собраа вчера за да ја слушнат пресудата. На Ер Франс и Ербас им беше наредено да платат максимална казна од 225.000 евра секој, но некои семејства на жртвите ја критикуваа висината на казната, нарекувајќи ја симболична.

Даниеле Лами, претседателка на здружението на жртвите од AF447, која го загуби својот син во несреќата, ја поздрави пресудата, велејќи дека правосудниот систем „конечно ја зема предвид болката на семејствата соочени со колективна трагедија на неподнослива бруталност“.

Многу тела беа врзани со безбедносни појаси

Пресудата може сериозно да го оштети угледот на Ер Франс и Ербас. За време на завршните зборови во ноември, заменик-обвинителите го опишаа однесувањето на обвинетите како „неприфатливо“, нарекувајќи ги „зборување глупости и измислување аргументи“.

Несреќата доведе до сложена операција за пребарување и спасување во оддалечен дел од Атлантскиот Океан, повеќе од 1.100 километри од брегот на Јужна Америка. За време на првичното пребарување, француската влада беше задолжена за истрага на несреќата, додека бразилските сили ја водеа операцијата за пронаоѓање на телата.

Во првите 26 дена од пребарувањето, беа пронајдени 51 тело, многумина сè уште врзани со безбедносни појаси.

Член на семејството изјави за BBC Brasil во 2019 година дека успеал да ги погреба останките на својот син само повеќе од две години по несреќата. Неговиот син, 40-годишниот инженер Нелсон Марињо Фиљо, за малку го пропушти летот од меѓународниот аеродром Галеао во Рио де Жанеиро и беше последното лице што се качи во авионот, според персоналот на Ер Франс.

Исто така, загина и хрватски морнар

Патниците беа од 33 различни земји, вклучувајќи 61 француски државјанин, 58 Бразилци, 26 Германци, двајца Американци, пет Британци и тројца ирски државјани. Меѓу британските патници беше и 11-годишниот Александар Бјорој од Бристол, кој се враќаше во Велика Британија преку Франција по училишниот распуст во Бразил.

Меѓу загинатите беа и три Ирки – Ејтне Волс од округот Даун, Џејн Дизи од округот Даблин и Ајслинг Батлер од округот Типерари. Сите тројца беа лекарки кои се враќаа дома од одмор во Бразил. Во несреќата загина и бразилскиот принц Педро Луиз де Орлеанс е Браганса, на возраст од 26 години. Загина и 45-годишниот хрватски морнар Зоран Марковиќ.

Од 216 патници на бродот, 126 беа мажи, 82 жени, седум деца и едно бебе. 12-те членови на екипажот беа претежно Французи, со исклучок на еден Бразилец.

Тие го кренаа носот на авионот наместо да го спуштат

Француските истражители заклучија во 2012 година дека комбинација од техничка грешка со сензорите на авионот и неможноста на пилотите правилно да реагираат на губењето на подигнувањето довела до падот во океанот.

Иако пилотите биле збунети од неточните податоци за брзината на воздухот, пилотите го кренале носот на авионот наместо да го спуштат за време на губењето на подигнувањето. Обуката на пилотите била подобрена по несреќата, а сензорите за брзина биле заменети.

Во соопштението на „Ер Франс“ објавено по несреќата се вели дека пилотот имал повеќе од 11.000 часа искуство во летање, вклучувајќи 1.700 часа на истиот тип авион. Авионот последен пат бил на технички преглед на 16 април 2009 година.