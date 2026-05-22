Отпремнината на Орбан во добротворни цели

Будимпешта – Новиот унгарски премиер Петер Маѓар одби да ги потпише документите за исплата на законски задолжителната отпремнина на министрите во поранешната влада на Виктор Орбан, предизвикувајќи политичка расправија што кулминираше со неочекувани хуманитарни гестови од двете страни.

Маѓар објави дека вкупниот фонд за отпремнина, кој изнесува речиси милијарда форинти (околу 2,6 милиони евра), ќе биде пренасочен во добротворни цели, наместо да им се исплатува на поранешни функционери.

„Орбан би зел отпремнина за ограбување на нашата земја“

Во објава на Фејсбук, Маѓар конкретно се осврна на Орбан: „Според неговата имотна карта, Виктор Орбан, кој речиси ништо не поседува на хартија, ќе има право на отпремнина од 38 милиони форинти (105 илјади евра) според закон што самиот го воведе – за ограбување на нашата земја. Тој нема да ја добие.“

Новиот премиер, исто така, побара од државните секретари да објават дали ќе се откажат од исплатата или ќе ја донираат за хуманитарни цели.

Изјавата дека Орбан „не поседува речиси ништо на хартија“ не е случајност – тоа е долгогодишна контроверзност во унгарската јавност.

Поранешниот премиер со години е исмејуван од критичарите поради неговите скромни анкетни листови за имотот, во кои навел незначителни заштеди или долгови, заедно со само неколку имоти.

Во меѓувреме, неговиот пријател од детството Лоринц Месарош, поранешен гасен монтер, стана најбогатиот човек во Унгарија од 2010 година, благодарение на огромните државни договори, со проценето богатство од околу 3,1 милијарди евра.

Самиот Месарош еднаш рече дека „Бог, среќата и Виктор Орбан“ биле клучот за неговиот деловен успех.

Неофеудален клиентелизам

Уште во 2017 година, Фајненшл тајмс ја спореди унгарската елита со руските олигарси, забележувајќи дека разликата е во тоа што унгарскиот круг на моќ главно го црпи своето богатство од европските субвенции, а не од приватизацијата.

Политичките критичари го опишаа системот на Орбан за трансформирање на јавните пари во приватни пари како „неофеудален клиентелизам“ центриран на интересите на премиерот, неговото семејство и бизнисмените блиски до него.

„Ги повикувам министрите кои ја уништија нашата земја и ја заглавија во долгови дури и да не помислуваат да ги земат овие пари. Со оглед на состојбата во која ја оставија земјата, најмалку што можат да направат е да не земат десетици милиони форинти отпремнина“, додаде Маѓар.

Лидерот на пратеничката група на Фидес, Гергели Гуљас, објави дека парите ќе бидат наменети за Домот за деца „Добриот Самарјанин“ во селото Велики Доброн во Закарпатскиот регион на Украина. Тоа е првото приватно сиропиталиште во поранешниот СССР, основано во 1995 година во област со големо етничко унгарско малцинство.

Гулјас рече дека „малите души се бесни“ поради отпремнината и објави дека „поранешните членови на владата одлучија да ја донираат отпремнината на која законски имаат право во домот за деца“.

Потоа поранешниот премиер Орбан, кој дури и не присуствуваше на официјалната церемонија на предавање, објави на социјалните мрежи дека ја донира својата отпремнина на истата институција во Закарпатија и испрати писмо до директорот на домот барајќи од него да прифати донација од 38,8 милиони унгарски фунти.

Отфрлајќи ги обвинувањата за „грабеж“ на земјата, Орбан тврдеше дека неговата влада ја „издигнала“ Унгарија, зајакнувајќи ги државните средства и финансиските резерви. Со донацијата, тој ја отстрани заканата на Унгарците да ја блокираат неговата отпремнина.

Зошто не донираа во Унгарија?

Потегот на поранешните министри не беше без критики и во домашните медиуми. Некои коментатори прашаа зошто парите не се насочени кон децата во Унгарија, истакнувајќи дека за време на нивните мандати ги занемариле условите во унгарските домови за деца, а со изборот на украинско сиропиталиште, намерно го привлекле вниманието кон тензиите во унгарско-украинските односи.

Целиот спор се одвива во време кога новата влада брзо ја менува својата насока на надворешна политика. Унгарскиот министер за надворешни работи го повика рускиот амбасадор на разговори во врска со масовниот руски напад со беспилотни летала во близина на унгарската граница, што претставува значително пресвртување на пријателските врски на режимот на Орбан со Москва.

Во исто време, Унгарскиот министер за надворешни работи предупреди дека олигарсите поврзани со Орбан префрлаат десетици милијарди форинти во Обединетите Арапски Емирати и други земји и ги повика властите да ги замрзнат овие трансфери, додека новиот унгарски министер за надворешни работи објави дека нема да има испорака на оружје или војници во Украина.

Симболиката на изборот на сиропиталиштето во Закарпатска не е случајна: повеќе од 150.000 етнички Унгарци живеат во тој украински регион, а Унгарскиот министер за надворешни работи веќе најави средба со претседателот Зеленски на почетокот на јуни за да разговараат за правата на тоа малцинство.

И владата и опозицијата се обидуваат да покажат загриженост за своите сонародници во Закарпатска – но со сосема различни политички цели и пораки до домашната јавност.