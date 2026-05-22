Британската полиција повторно апелира за информации за Ендру Маунтбатен-Виндзор

Лондон – Детективите кои го истражуваат Ендру Маунтбатен-Виндзор под сомнение за злоупотреба на службена должност повторно апелираа до членовите на јавноста да достават информации. Се смета дека полицијата е загрижена дека сведоците би можеле погрешно да заклучат дека истрагата е фокусирана исклучиво на тврдењето дека Маунтбатен-Виндзор споделила доверлив трговски извештај со покојниот финансиер Џефри Епштајн, пишува Би-Би-Си.

Злоупотребата на јавна функција е многу сложен криминал кој може да опфати широк спектар на однесување, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на, злоупотреба на моќ, сексуално несоодветно однесување и корупција. Истрагата против поранешниот принц Ендру беше покрената по објавувањето на документи од Министерството за правда на САД поврзани со нивната истрага за Епштајн. Сепак, полицијата во долината Темза сè уште официјално не добила никакви информации од министерството и се потпира на јавно достапни материјали.

Епштајн, кој беше осуден во 2008 година за просење малолетно девојче, почина во 2019 година во затвор во Њујорк чекајќи судење по обвинение за трговија со луѓе.

Маунтбатен-Виндзор постојано негираше какво било кривично дело поврзано со неговата поврзаност со Епштајн, или каква било лична корист од неговата улога како британски трговски претставник од 2001 до 2011 година.

Тој беше уапсен на 19 февруари и ослободен во исчекување на истрагата. Полицијата во долината Темза отсекогаш го опишувала само како „маж во 60-тите години од Норфолк“, бидејќи полицијата обично не ги именува осомничените освен ако не се обвинети.

Тој беше испрашуван под сомнение за злоупотреба на службената должност откако е-поштата објавена во досиејата на Епштајн сугерираше дека споделувал доверливи информации со Џефри Епштајн. Детективите го пребараа неговиот дом на имотот Сандрингам на кралот Чарлс III во Норфолк и неговиот поранешен дом, Кралската ложа во Виндзор.

Полиција: Истрагата е сложена

Во нова изјава до јавноста, помошникот началник на полицијата во долината Темза, Оливер Рајт, го повтори својот апел за информации: „Ги охрабруваме сите што имаат информации да се јават“. „Несоодветното однесување е кривично дело што може да се манифестира на различни начини, што ја прави оваа истрага сложена“, рече тој. „Истрагата испитува голем број аспекти на наводното несоодветно однесување“.

BBC News дознава дека детективите се загрижени дека јавноста може да добие впечаток дека нивната истрага е тесно фокусирана на споделување доверливи информации. Недоличното однесување е широко дефинирано кривично дело кое вклучува намерно занемарување на должноста од страна на јавен службеник и може да опфати широк спектар на однесување, вклучувајќи сексуално и финансиско малтретирање, злоупотреба на моќ, однесување што води кон лична добивка и корупција.

Се подразбира дека детективите не сакаат луѓето да мислат дека се фокусираат само на потенцијални злоупотреби во кои е вклучена „државата“, а не на можни кривични дела против поединци, што исто така може да биде дел од случајот.

„Нашата врата е секогаш отворена“

Во соопштението, полицијата во Темза Вали изјави дека „работи со Министерството за правда на Соединетите Американски Држави за да добие дополнителни информации што може да бидат релевантни за оваа истрага“.

Официјалното барање за информации се поднесува преку Националната агенција за криминал. Се подразбира дека детективите се задоволни од соработката што ја добиваат од владата на Велика Британија и Кралскиот суд.

Тие исто така соработуваат со Службата за крунски обвинители (CPS), со чии обвинители детективите споделуваат информации и добиваат „рани истражни совети“. Полицијата во долината Темза потврди дека веќе разговарала со голем број сведоци.

Тие се дел од националната координативна група на британските полициски сили кои истражуваат информации од документите на Епштајн, организирана од Националниот совет на шефови на полициски сили. Оваа работа вклучува контактирање со познати жртви на Џефри Епштајн и охрабрување на другите да се јават.

„Се надеваме дека секој со релевантни информации ќе се јави кога ќе биде подготвен да соработува со нас; нашата врата е секогаш отворена“, соопшти полицијата. Главниот детектив, началник Крег Кирби, рече: „Постои ризик жртвите да не сакаат да не контактираат бидејќи сметаат дека товарот на јавното, националното и меѓународното внимание би бил преголем за нив.“

Одлуката за обвиненијата не може да се донесе до 2027 година

Доколку детективите сметаат дека нивната истрага наишла на непремостливи проблеми, тие би имале должност да ја спречат, но е јасно дека сè уште не стигнале до таа фаза. Сепак, сè поверојатно е дека полицијата и Службата за крунско обвинителство нема да донесат одлука дали да подигнат обвинение пред 2027 година. Помошникот началник на полицијата Оливер Рајт рече дека „истрагата продолжува со забрзано темпо“.

По извештајот на Би-Би-Си дека Епштајн испратил жена во нејзините 20-ти години да има сексуална средба со Маунтбатен-Виндзор, полицијата во ново соопштение соопшти дека биле во контакт со адвокатот на жената како дел од нивната проценка на обвинувањата.

„Разговаравме со претставникот на жената за да потврдиме дека, доколку сака да го пријави ова во полиција, нејзината пријава ќе биде сфатена сериозно и обработена со грижа, чувствителност и почитување на нејзината приватност и правото на анонимност“, соопшти полицијата во Темза Вали. Не е покрената формална истрага за обвинувањата.