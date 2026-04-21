Во МКЦ започнува програмата Dance Tech на фестивалот Танц Фест 2026
Денес, 21 април, во 20 часот, во Младинскиот културен центар, започнува програмата Dance Tech на фестивалот Танц Фест 2026.
РЕСЕТИРАЈ! „Ѕверови и демони“, во изведба на Си Жил Жобен (Studio44MocapLab) од Женева, Швајцарија, во кореографија на Жил Жобен, добитник на Гран при-наградата за швајцарски танц за 2015 година, е хибридна танцова претстава која го истражува односот помеѓу човечкото тело и дигиталниот свет, користејќи motion capture технологија за да создаде реално време дигитални аватари на сцената.
Танчерите се движат истовремено во физички и виртуелен простор, каде нивните движења се трансформираат во дигитални суштества — ѕверови и демони — кои постојат паралелно со нив. Овој процес создава нов вид на сценски јазик, каде што границите помеѓу реалноста и симулацијата се бришат.
Претставата поставува прашања за иднината на телото, идентитетот и перформансот во дигитална ера, истражувајќи како технологијата го менува начинот на кој се движиме, комуницираме и се перципираме.
Со визуелно атрактивен и динамичен пристап, РЕСЕТ е достапна и за помлада публика и може да ја гледаат и деца, нудејќи им уникатно искуство на спојот помеѓу уметноста и технологијата.
Танц Фест 2026 е посветен на иновативност и нови хоризонти и при што Dancetech го проширува форматот на програмата, воедно, таа е рамка за процес, за истражување и за размена. Фестивалот се реализира со поддршка од Министерството за култура и туризам и Општина Битола. Благодарност до нашите партнери и покровители: Виталија, Божиновски часовници и накит & Божиновски Фондација, Државна видеолотарија на Македонија, Бовин, Витамини.мк, Делфино мобилити груп со Geely, Lynk & Co и Sixt., Yeppeuda, СИД Камп.
Претставата е дел од DanceTech програмската линија на Танц Фест 2026, која се фокусира на пресекот помеѓу танцот и новите технологии, вклучувајќи motion capture, VR, AI и дигитални перформативни практики. Во рамки на оваа програма ќе се одржи и специјална работилница со уметниците и авторите на проектот, наменета за танчери, кореографи и креативци кои сакаат да научат повеќе за примената на новите технологии во современиот танц и перформанс. Оваа програмска линија има за цел да отвори нови перспективи и да поттикне дијалог помеѓу уметноста и технологијата, создавајќи простор за експериментирање, учење и идни соработки.
Жил Жобен е меѓународно признат кореограф од Швајцарија, познат по својата иновативна работа на пресекот помеѓу танцот и технологијата. Неговите проекти често вклучуваат виртуелна реалност, motion capture и дигитални медиуми. Со своето студио во Женева, тој развива нови форми на кореографија кои ја прошируваат традиционалната сцена и создаваат нови начини на доживување на танцот. Неговите дела се презентирани на водечки меѓународни фестивали и институции, поставувајќи го како еден од пионерите во областа на dance & technology.