Во Германија, најниска стапка на инвестиции од обединувањето во 1990 година.

Минатата година, Германија ја забележа најниската стапка на нето инвестиции од обединувањето во 1990 година, бидејќи инвестициите од страна на бизнисите, државата и граѓаните не беа доволни за да се компензира амортизацијата на постојните средства.

Според податоците од германското Министерство за економија и Федералниот завод за статистика (Дестатис), нето стапката на инвестиции во основни средства во 2025 година изнесуваше минус 0,23 проценти од бруто домашниот производ, објавува „Виртшафтсвохе“.

Зборуваме за инвестиции во градежништво, машини, опрема и инфраструктура, кога отписите на постојните основни средства ќе се одземат од новите инвестиции.

Податоците покажуваат долгорочен тренд на намалување на инвестициите во однос на големината на германската економија, се додава во соопштението.

Во периодот од 1991 до 1999 година, просечната стапка на нето инвестиции изнесуваше 7,31 процент од БДП, од 2000 до 2009 година падна на 2,88 проценти, додека помеѓу 2010 и 2019 година изнесуваше 2,29 проценти од бруто домашниот производ.

Во периодот од 2020 до 2025 година, просечната стапка на нето инвестиции во Германија дополнително ослабе на 1,02 проценти, според извештаите.

Пратеникот од левицата, Џем Инџе, оцени дека Германија „се троши“, посочувајќи на запуштените училишта, лошите патишта и пропаѓачката инфраструктура.

Тој рече дека граѓаните на Германија ги чувствуваат последиците од недоволните инвестиции секој ден и го повтори барањето за воведување данок на богатство и започнување нови инвестиции.

Институтот за германска економија од Келн, кој е близок до работодавците, исто така предупреди за долгорочната слабост на инвестициите.

Директорот на институтот, Хубертус Барт, изјави дека бруто-индустријата на фиксен капитал е под вистински притисок со години, особено во градежниот сектор.