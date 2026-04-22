Во Филхармонија концерт на Камерниот оркестар на ФМУ

22/04/2026 13:31

 Во Камерната сала на НУ Филхармонија вечерва во 20 часот ќе се одржи концерт на Камерниот оркестар на Факултетот за музичка уметност – Скопје „Солисти на ФМУ“, под диригентската палка на проф. м-р Сашо Татарчевски.

Како солист на пијано ќе настапи младата пијанистка Аница Нелоска, студентка во класата на проф. д-р Марија Ѓошевска, која ќе го изведе Концертот бр. 3, BWV 1054 од Ј. С. Бах.

Програмата на концертот опфаќа дела од Х. Персел, Н. Јомели, Л.В.Бетовен, А. Скрјабин, Ј. Сибелиус и Сергеј Прокофјев, претставувајќи разновиден музички репертоар од барокот до 20 век.

Концертот е со бесплатен влез и е со поддршка и покровителство од претседателката Гордана Сиљановска Давкова и Министерството за култура и туризам.

Поврзани содржини

Вториот филм на Дина Дума со светска премиера на фестивалот „Трајбека“ во Њујорк – голем успех за Македонија
Денови на македонски кореографи и Скопје танцова платформа во НОБ
Во Кочани хуманитарен настап на балетската група Ballet Magnificat од САД
МАИ ја организира третата Фелоушип-програма за време на Саемот на книгата 2026
Американската писателка Сара Пеканен доаѓа во Скопје – мастерклас и средба со читатели
Одбележување на Светскиот ден на книгата и авторското право – 23 Април
Ликовна изложба „Емотивни пејзажи – никаде толку луѓе како во еден човек“ на Јасмина Котевска и Тони Попов
Дино Имери е волшебник на пијано – емотивен концерт со „Голдберг варијациите“ од Бах за роденденот на ФМУ

Најчитани