Во ЕУ постигнат прелиминарен договор по однос трговските односи со САД

Брисел – Претставници на земјите-членки на Европската Унија и на Европскиот Парламент постигнаа договор за спроведување на контроверзниот царински договор со САД.

Кипарското претседателство со Советот на ЕУ соопшти дека преговарачите постигнале привремен договор за две регулативи со кои се спроведуваат намалувањата на царините договорени во заедничката изјава меѓу ЕУ и САД.

Под притисок од неодамнешните закани на американскиот претседател Доналд Трамп, преговарачите се согласија да ги укинат преостанатите царини за американската индустриска стока и да овозможат подобар пристап на пазарот за американските производи од рибарството и земјоделството.

Во соопштението се наведува дека, за да се обезбеди ефикасно спроведување на договорот и заштита на интересите на ЕУ, е договорен засилен заштитен механизам што ќе овозможи суспендирање на царинските поволности доколку САД го прекршат договорот.

Претседателот на Комитетот за меѓународна трговија во Европскиот парламент, Бернд Ланге, изјави дека „патот бил тежок, но вреден“, додавајќи дека ефектите врз европската економија повторно ќе се разгледуваат до крајот на 2029 година.

Царинскиот договор беше постигнат во август 2025 година меѓу Доналд Трамп и претседателката на Европска комисија, Урсула фон дер Лајен.

Со него беше утврдена горна граница од 15 проценти за повеќето увози од ЕУ во САД, вклучително и автомобили и автоделови.

За возврат, ЕУ се обврза да ги укине царините за американската индустриска стока и да го олесни пристапот на американските земјоделски производи, како свинско месо и млечни производи, на европскиот пазар.

Трамп во меѓувреме ја обвини ЕУ дека не го почитува договорот и најави можност за зголемување на царините за автомобили и камиони увезени од ЕУ на 25 проценти.

Договорот се уште треба формално да биде одобрен на пленарната седница на Европарламентот и од земјите-членки на Европска Унија, што се смета за формалност. Се очекува регулативите да стапат во сила најдоцна до 4 јули.