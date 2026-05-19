Николоски на „Фејсбук“: Одлична вест за македонските транспортери

19/05/2026 11:57

Вицепремиерот и министер за транспорт Александар Николоски на својот фејсбук-профил објави дека во Хрватска е усвоен закон со кој професионалните возачи ќе може да добиваат долгорочни визи.

– Во Хрватска е усвоен законот со кој професионалните возачи ќе може да добиваат долгорочни визи.
Тоа е чекор напред во решение на проблемот што произлезе со воведување на ЕЕС-системот во шенген-зоната. Овој закон многу ќе им помогне на македонските професионални возачи – напиша Николоски во својата објава.

Ова, додаде, е реализација на договорот што го направивме со вицепремиерот и министер Олег Бутковиќ во јануари годинава.

– Швајцарија веќе издава долгорочни визи. Очекуваме и други држави да се приклучат. Продолжуваме кон конструктивни решенија за нашите професионални возачи – објави вицепремиерот Николоски.

