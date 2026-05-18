Глобалните залихи на нафта се намалуваат со рекордно темпо

Глобалните залихи на нафта паѓаат со рекордно темпо за да компензираат големите прекини во снабдувањето на Блискиот Исток и ќе се приближат до критични нивоа ако Ормутскиот теснец не се отвори повторно.

Меѓународната агенција за енергија предупреди оваа недела во својот месечен извештај дека повисоките цени на нафтата и горивата веројатно ќе претходат на врвот на побарувачката ова лето, пишува CNBC.

„Брзото намалување на резервите во услови на континуирани прекини може да најави идни скокови на цените“, соопшти MEA.

Пазарот на нафта не го почувствува целосното влијание на загубата на снабдување благодарение на комерцијалните залихи што ги држи индустријата, стратешките резерви контролирани од владите и танкерите во транзит, изјави извршниот директор на Exxon Mobil, Дарен Вудс, на конференцискиот повик за приходите од првиот квартал на нафтениот гигант.

Овие акции го ублажија влијанието на прекините во март и април, рече Вудс. Но, комерцијалните залихи на крајот ќе паднат на нивоа каде што повеќе нема да можат да служат како извор на снабдување, рече извршниот директор.

„Очекуваме дека како што тоа ќе се случи и сè додека теснецот остане затворен, ќе продолжиме да гледаме зголемување на цените на пазарот“, рече Вудс.

Залихите беа близу до десетгодишен максимум, на нешто над 8 милијарди барели на крајот на февруари, процени швајцарската банка UBS во извештај објавен во вторник. До крајот на април, залихите паднаа на 7,8 милијарди барели, рекоа аналитичарите на UBS.

Залихите ќе се приближат до рекордно ниско ниво од 7,6 милијарди барели до крајот на мај ако побарувачката остане непроменета од месец во месец, рекоа аналитичарите на UBS. Падот на залихите на тоа ниво би го оптоварил синџирот на снабдување, рекоа аналитичарите на JP Morgan во белешка од 30 април, објави CBNC.

Милијарди барели на залиха може да звучат како многу, но реалноста е дека само околу 800 милиони барели се достапни без да се оптовари системот, рекоа аналитичарите на JP Morgan. Остатокот е потребен за да се одржат цевководите и резервоарите исполнети на минимално ниво за синџирот на снабдување ефикасно да функционира, рекоа тие.

„Како крвниот притисок во човечкото тело, проблемот е циркулацијата“, рече Наташа Канева, раководител на глобалната стратегија за стоки во JPMorgan.

„Системот не откажува затоа што нафтата снемува, туку затоа што циркулационата мрежа повеќе нема доволен работен обем“.

Залихите на нафта би паднале на критично ниско ниво од 6,8 милијарди барели до септември ако Хормуз остане затворен во тој период, прогнозира JPMorgan. Залихите на производи би достигнале критични нивоа порано, во јули или август, според прогнозата на Rapidan Energy.

Глобалната економија би „заглавила, а критичната транспортна инфраструктура не би можела да добие гориво по која било цена“, рекоа аналитичарите на Rapidan во белешка од 7 мај.

Сепак, залихите веројатно нема да достигнат овие критично ниски нивоа, велат аналитичарите. Наместо тоа, цените на нафтата и стоките ќе се зголемат за да се намали побарувачката, предизвикувајќи „сериозна економска контракција“.

„Ова веројатно ќе се случи пред третиот квартал од 2026 година“, рекоа аналитичарите на Rapidan.