IKEA ќе отпушти 850 работници

INTER IKEA, матичната компанија и сопственик на шведскиот бренд за мебел со широко распространета франшиза, соопшти укинување на 850 работни места за да ги намали трошоците поради слабеењето на побарувачката.

Компанијата вработува 27.500 луѓе и сега планира да отпушти вкупно 850 работни места, вклучувајќи 300 во Шведска.

Малопродажниот синџир продавници што се протега во 63 земји бара нови мерки за намалување на трошоците за зголемување на ефикасноста и намалување на цените со цел да ги врати клиентите.

Гигантската компанија управува со набавката на производи на IKEA од фабрики низ целиот свет и снабдува 13 корисници на франшизата кои управуваат со продавниците на шведскиот бренд за мебел и опрема за дом.

Компанијата е оптоварена од растечките трошоци и американските царини, кои се совпаднаа со промена на стратегијата и поместување од големите магацини во предградијата кон помалите продавници во градските центри.

„Треба да бидеме побрзи, да ги скратиме процесите на донесување одлуки и едноставно да ги фокусираме нашите напори на тие приоритети“, рече финансискиот директор на INTER IKEA, Хенрик Елм, во интервју за Reuters.

Војната со Иран дополнително ја ослабна довербата на потрошувачите, која се влошува веќе долго време, забележа Елм. Конфликтот, исто така, ги зголеми цените на горивата, намалувајќи го расположливиот доход на домаќинствата и намалувајќи ја нивната подготвеност да трошат на небитни производи како што се реновирање на домовите.

Продажбата на IKEA падна втора година по ред во 2025 година.

Групацијата Ingka, водечката франшиза и сопственик на повеќето физички продавници на IKEA низ целиот свет, објави во март дека ќе отпушти 800 канцелариски работни места.

IKEA е основана во 1943 година од шведскиот претприемач Ингвар Кампрад во градот Алмхулт.