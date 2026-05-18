Нивниот пензиски систем е најдобар во светот со години: Еве зошто

Со години се зборува за германските пензии како гаранција за квалитетен живот во староста, но данскиот пензиски систем е најдобар во светот со години.

Имено, во Данска, пензиските придонеси и заштедите се инвестираат на берзата. Приносите се високи, па идните пензионери веќе знаат дека ќе добијат добар пакет акции.

„Луѓето често се пријатно изненадени кога ќе ја погледнат својата пензиска сметка“, рече Андреас Остергард Хартингтон, експерт во Данската асоцијација на пензиски фондови, во интервју за Die Presse.

Според пензискиот индекс на Мерсер, кој се смета за најрелевантен за проценка на стабилноста и одржливоста на пензискиот систем и одржувањето на животниот стандард, Данска е на првото место веќе 17 години, бидејќи пензиите се високи и гарантираат добар животен стандард, без да го оптоваруваат државниот буџет.

Секако, данскиот систем е поделен и на неколку столба. Првиот столб е основната пензија со додавање на задолжителни придонеси што се плаќаат во државниот фонд, кој потоа ги инвестира на пазарот на капитал. Вториот столб е корпоративната пензија во која уплаќаат две третини од вработените.

Патем, данскиот систем во оваа форма е создаден во 1980-тите, кога земјата беше потресена од криза проследена со инфлација, висока инфлација и буџетски дефицит. Корпоративната пензија беше воведена во 1987 година, поддржана од политички консензус и поддршка на синдикатите.

„Синдикатите сакаа подобра финансиска сигурност за своите членови во старост“, објаснува Михаел Јергенсен, главен аналитичар на ATP Fund.

Вкупните пензиски средства на Данска изнесуваат 206,4 проценти од БДП, или дури 845 милијарди долари. Јавниот долг на Данска е само 29 проценти од БДП, така што нема опасност да остане без пари за основни пензии, објавува Tportal.