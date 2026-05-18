Поротата им ја додели победата на Сем Алтман и ОпенАИ во битката со Илон Маск

Поротата пресуди во корист на Сем Алтман во кулминацијата на долгата и горчлива правна битка во која најбогатиот човек во светот се соочи со лидерот на бумот на вештачката интелигенција.

Федералната порота во Оукленд, Калифорнија, ги прогласи Алтман, ОпенАИ и неговиот претседател, Грег Брокман, за неодговорни за тврдењата на Илон Маск дека неправедно се збогатиле и го прекршиле основачкиот договор склучен со Маск при основањето на стартапот.

Пресудата, донесена по помалку од два часа размислување, е остра критика на тврдењата на Маск и неговиот адвокат дека Алтман „украл добротворна организација“ преку неговото водство на ОпенАИ. Исто така, ѝ дава на фирмата за вештачка интелигенција јасен пат напред за да продолжи со излегување на берза подоцна оваа година со проценка од околу 1 билион долари.

Наодот на поротата е необврзувачка, советодавна пресуда што ѝ даде на судијката Ивон Гонзалез Роџерс крајна моќ да донесе своја пресуда во случајот. Гонзалез Роџерс веднаш рече дека ќе се согласи со одлуката на поротата и ги отфрли тврдењата на Маск.

„Мислам дека има значителен број докази што ја поддржуваат констатацијата на поротата, поради што бев подготвен веднаш да ја отфрлам“, му рече Гонзалез Роџерс на адвокатот на Маск по пресудата.

Поротата утврди дека тужбата на Маск, која беше поднесена во 2024 година, не спаѓа во рокот на застарување за покренување на неговиот случај. Еден од клучните правни аргументи во судењето се однесуваше на тоа дали штетите што ги тврдеше Маск – вклучително и неговото прекршување на барањето за добротворна доверба – се случиле пред одредени датуми. ОпенАИ тврдеше дека Маск бил добро запознаен со плановите на компанијата да се стреми кон профитна структура уште во 2017 година и затоа неговиот случај е поднесен надвор од тригодишниот рок.