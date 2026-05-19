Германската автомобилска индустрија би можела да изгуби 225.000 работни места

Германската автомобилска индустрија се соочува со уште потежок удар од претходно проценетите. Според новите проценки на VDA, вкупно 225.000 работни места би можеле да исчезнат до 2035 година – дури 35.000 повеќе од претходно очекуваните.

Германската автомобилска индустрија е еден од клучните двигатели на европската економија со децении, но транзицијата кон електрични возила сега ја покажува својата негативна страна. Најновите проценки покажуваат дека загубите на работни места би можеле да бидат значително поголеми отколку што се сметаше претходно.

VDA предупредува дека вкупно 225.000 работни места би можеле да исчезнат во оваа индустрија до 2035 година. Ова е за 35.000 повеќе од претходните проценки, а обемот на кризата особено го чувствуваат добавувачите, односно компаниите што произведуваат делови за класични автомобили со мотори со внатрешно согорување.

Претседателката на VDA, Хилдегард Милер, за Redaktions Netzwerk Deutschland изјави дека, според сегашните проценки, мора да се земе предвид губењето на 225.000 работни места до 2035 година. Според HAK Review, 100.000 работни места веќе се изгубени помеѓу 2019 и 2025 година, што значи дека уште 125.000 работни места се во опасност во следните десет години.

Причината не е само послабата продажба или цикличната криза, туку и длабоката структурна промена. Електричните автомобили имаат помалку механички сложени делови во споредба со возилата со бензински и дизел мотори. Ова ја елиминира потребата од голем дел од компонентите поврзани со класичниот погон – од сложени менувачи и издувни системи до бројни делови од моторот.

Токму затоа добавувачите се во особено тешка позиција. Многу компании кои работат со децении благодарение на производството на делови за мотори со внатрешно согорување сега мора да најдат ново место во индустријата која брзо се менува. Хилдегард Милер нагласи дека „многу работни места ќе бидат изгубени во индустријата на патот од моторите со внатрешно согорување кон електромобилност“.

Германските производители на автомобили веќе се соочуваат со неколку проблеми истовремено: високи трошоци за производство, побавна побарувачка за електрични возила во делови од Европа, силна конкуренција од Кина и големи инвестиции во нови технологии. Најновите податоци покажуваат дека притисокот повеќе не се чувствува само во управувањето со големите компании, туку и во фабриките, работилниците и целиот синџир на снабдување.

Ова е важна вест и за остатокот од Европа бидејќи германската автомобилска индустрија не е изолиран систем. Тоа влијае на илјадници добавувачи, логистички компании и работни места низ целиот континент. Доколку има намалување на производството и бројот на вработени во Германија, последиците би можеле да се прелеат и во други земји поврзани со автомобилскиот сектор.