Apple наводно ја напушта Varta, стотици работни места се во опасност

Германската Varta ќе отпушти 350 работници и ќе го запре производството на мали, тркалезни батерии во Нердлинген поради загубата на својот најважен клиент, изјави портпаролот на компанијата во вторник.

Договорот со нејзиниот најважен клиент, кој Varta не го именуваше, истекува на крајот на октомври.

Според германскиот бизнис весник Handelsblatt, станува збор за американскиот технолошки гигант Apple.

Загубата на важниот клиент ќе ја чини компанијата околу 350 работни места во фабриката во Нердлинген и во седиштето на компанијата во блискиот Елванген.

Фабриката на Varta во Нердлинген произведува речиси исклучиво батерии CoinPower за слушалките AirPods на Apple. Американската компанија во иднина ќе ги набавува од кинески добавувач, изјави неименуваниот извор.