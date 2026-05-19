Apple наводно ја напушта Varta, стотици работни места се во опасност

19/05/2026 13:27

Германската Varta ќе отпушти 350 работници и ќе го запре производството на мали, тркалезни батерии во Нердлинген поради загубата на својот најважен клиент, изјави портпаролот на компанијата во вторник.

Договорот со нејзиниот најважен клиент, кој Varta не го именуваше, истекува на крајот на октомври.

Според германскиот бизнис весник Handelsblatt, станува збор за американскиот технолошки гигант Apple.

Загубата на важниот клиент ќе ја чини компанијата околу 350 работни места во фабриката во Нердлинген и во седиштето на компанијата во блискиот Елванген.

Фабриката на Varta во Нердлинген произведува речиси исклучиво батерии CoinPower за слушалките AirPods на Apple. Американската компанија во иднина ќе ги набавува од кинески добавувач, изјави неименуваниот извор.

Поврзани содржини

Ова се земјите со највисока инфлација во Европа, Македонија не е за фалење
„Форбс“ објави листа на најмлади милијардери: Европа доминира благодарение на семејните империи
Николоски на „Фејсбук“: Одлична вест за македонските транспортери
Германската автомобилска индустрија би можела да изгуби 225.000 работни места
Војната на Блискиот Исток веќе ги чинеше компаниите повеќе од 25 милијарди долари: Еве кои се најпогодени
Вол Стрит: Технолошкиот сектор е во дефанзива, индексите паѓаат
„Луфтханза“ ги укинува летовите Франкфурт-Скопје, се пренасочува преку Виена
Поротата им ја додели победата на Сем Алтман и ОпенАИ во битката со Илон Маск

Најчитани