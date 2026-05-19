„Форбс“ објави листа на најмлади милијардери: Европа доминира благодарение на семејните империи

Најмладите милијардери во светот најчесто не се основачи на стартапи, туку наследници на семејно богатство.

Користејќи податоци од „Форбс“, оваа визуелизација од авторката Џули Пизли ги рангира најмладите членови на глобалната класа милијардери во 2026 година.

Извор: Visualcapitalist.com

Само мал број милијардери под 30 години го стекнале своето богатство самостојно, главно преку стартапи во областа на вештачката интелигенција и технологијата.

Повеќето од нив наследиле акции во семејни компании од секторите за луксузни стоки, фармацевтски производи, малопродажба и производство. Германија и Италија доминираат на рангирањето, што ја одразува високата концентрација на повеќегенерациско корпоративно богатство во Европа.

Наследено или самостојно создадено: Богатството на младите милијардери

Младите милијардери сè уште сочинуваат релативно мал дел меѓу најбогатите луѓе во светот.

Ова е преглед на најмладите милијардери во светот во 2026 година и како се збогатиле, врз основа на податоците на Форбс.

На рангирањето доминира наследеното богатство, особено меѓу европските индустриски династии.

Наследеното богатство доминира на рангирањето

Еден од најзабележителните шеми на листата на милијардери на Форбс е колку малку самостојни милијардери има под 30 години. Помалку од десетина од нив во светот успеаја да изградат богатство целосно независно.

Многу од наследниците на оваа листа станаа милијардери благодарение на нивните сопственички удели во семејни компании. Меѓу нив се фармацевтскиот гигант Boehringer Ingelheim, производителот на очила EssilorLuxottica и големите малопродажни синџири низ Европа.

Концентрацијата на наследеното богатство покажува дека статусот на милијардер сè повеќе го одразува долгорочното семејно сопствеништво и акумулацијата на капитал од повеќе генерации, а сè помалку исклучиво претприемништвото и стартап културата.

Ретки примери на самостојно стекнато богатство

Иако наследството доминира на рангирањето, мал број помлади милијардери го стекнале своето богатство преку претприемништво и технологија. Ваквите случаи се сè уште релативно ретки во споредба со постарите генерации милијардери.

Самостојно создадените богатства се претежно концентрирани во брзорастечките технолошки сектори, особено кај стартапите за вештачка интелигенција и софтверските платформи. За разлика од наследените богатства поврзани со индустриските династии, многу од овие богатства се создадени во текот на една деценија.

Сепак, нестабилните проценки на компаниите и променливите пазарни услови значат дека младите технолошки милијардери можат брзо да се движат во и надвор од глобалните листи на богатство.

Силно европско присуство меѓу младите милијардери

Германија и Италија сочинуваат голем дел од најмладите милијардери во светот, што покажува колку е концентрирана Европа кога станува збор за повеќегенерациски бизнис династии.

Многу од најголемите европски компании сè уште се делумно контролирани од основачките семејства, особено во производството, здравството, луксузните стоки и малопродажбата. Таквата структура овозможи пренос на богатство низ генерациите, а воедно задржа големи сопственички удели.

За разлика од Европа, американската милијардерска сцена е многу повеќе обликувана од технолошки компании основани од претприемачи, каде што богатството често се создава во рок од една генерација.