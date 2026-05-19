Ова се земјите со највисока инфлација во Европа, Македонија не е за фалење

Инфлацијата се намали од неодамнешните врвови, но растот на цените останува постојано висок низ поголемиот дел од Европа.

Овој графикон рангира 36 европски земји според годишната стапка на инфлација, користејќи ги најновите достапни податоци за 2026 година од Евростат и Парламентот на Обединетото Кралство.

Извор> Visualcapitalist.com

Годишната инфлација мери колку се зголемиле потрошувачките цени во текот на претходните 12 месеци, на пример од април 2025 до април 2026 година.

Каде е инфлацијата највисока во Европа на почетокот на 2026 година?

Романија има највисока стапка на инфлација во Европа од 9,0%, по што следуваат Косово со 6,5% и Бугарија со 6,2%. Неколку земји со највисока инфлација се наоѓаат во Југоисточна Европа, што покажува дека ценовните притисоци се сè уште особено изразени во овој дел од регионот.

Тука некаде е и Македонија, која е при врвот на оваа непопуларна листа. Македонија според нивото на инфлација е на осмото место со измерена годишна инфлација од 4,9 отсто.

Оваа табела ги рангира европските земји според годишните стапки на инфлација на почетокот на 2026 година.

Романија, најголемата економија во Југоисточна Европа, се соочува со криза на три фронта: висока инфлација, неколкумесечна економска рецесија и долгорочна политичка криза што ги загрозува напорите на властите да го ограничат фискалниот дефицит на земјата, најголем во Европа.

Инфлацијата расте во последните месеци не само поради цените на храната и горивата, туку и поради зголемувањето на кириите.

Инфлацијата е политички чувствително прашање и во соседна Бугарија, со оглед на тоа што земјата го усвои еврото во јануари 2026 година. Многу граѓани стравуваа дека приклучувањето кон Еврозоната може да доведе до зголемување на цените на секојдневните производи.

Приказни за успех во Европа

Европската централна банка, Банката на Англија и Швајцарската национална банка имаат целна стапка на инфлација од 2%. Само четири европски земји се во тој целен опсег од март 2026 година: Чешка и Шведска (1,5%), Данска (1%) и Швајцарија (0,6%).

Интересно е што ниту една од овие земји не го користи еврото како национална валута, иако теоретски се очекува Чешка и Шведска да се приклучат на еврозоната откако ќе исполнат одредени критериуми. Данска, од друга страна, доби исклучок.

Стапката на инфлација во Швајцарија не е само најниска во Европа, туку и меѓу најниските во светот. Малата алпска земја успеа да ги преброди меѓународните турбуленции без голем пораст на цените.

Исто така, успеа да избегне дефлација (негативна инфлација), што е уште еден важен дел од мандатот на Швајцарската национална банка.

Инфлација во најголемите европски економии

Денес, најголемите европски економии се соочуваат со стапки на инфлација над целите поставени од Европската централна банка и другите централни банки.

Франција (2,5%), Германија (2,9%) и Обединетото Кралство (3,3%) забележаа значително зголемување на трошоците за живот, делумно поттикнато од зголемувањето на цените на енергијата поврзани со геополитички конфликти како што се војните во Иран и Украина.

Постојаната инфлација дополнително врши притисок врз трошоците за живот, правејќи ја стабилноста на цените централно политичко прашање во најголемите економии во Европа.