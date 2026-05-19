ЕК најавува помош за земјоделците поради скапите ѓубрива

Европската комисија (ЕК) денес вети дополнителни средства за земјоделците за купување ѓубрива, кои станаа значително поскапи поради војната на Блискиот Исток. „На краток рок, ќе ги поддржиме европските земјоделци за да можат да ги купат ѓубривата што им се потребни за следната сезона на сеење“, рече комесарот за земјоделство Кристоф Хансен, кој го презентираше акциониот план за ѓубрива пред европратениците во Стразбур.

Комесарот не го прецизираше износот на помошта, но се очекува ЕК да ги искористи преостанатите 200 милиони евра од земјоделските резерви, фонд наменет за кризни ситуации. „Европската комисија ќе обезбеди насочена, исклучителна поддршка за најранливите земјоделци. Ќе ги зголеми земјоделските резерви во рамките на заедничката земјоделска политика за значителен износ од буџетот на ЕУ“, рече Хансен.

Цените на ѓубривата значително се зголемија во 2022 година по руската инвазија на Украина, потоа се смирија, но не се вратија на претходните нивоа. Тие дополнително се зголемија по нападот на САД и Израел врз Иран на крајот на февруари и затворањето на Ормутскиот теснец. Во април оваа година, цените на азотните ѓубрива беа за 71% повисоки од просекот за 2024 година.

Околу 35% од глобалниот извоз на азотни ѓубрива доаѓа од Заливот. Иако директната зависност на ЕУ од регионот е релативно ограничена, растечките глобални цени исто така ги прават ѓубривата поскапи за европските земјоделци. Покрај тоа, 70% од трошоците за производство во Европа зависат директно од цените на гасот, кои значително се зголемија по војната на Блискиот Исток.

„Достапноста на ѓубрива моментално е на најниско ниво од 2022 година, што веќе ги менува бизнисите на земјоделците. Некои ја намалуваат употребата на ѓубрива, избираат други култури за да ги намалат потребите од азот или, уште полошо, ги намалуваат обработливите површини“, рече комесарот Хансен. Акцискиот план за ѓубрива вклучува вкупно 25 мерки, и краткорочни и долгорочни.