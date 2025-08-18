Во дивиот свет на приватните зоолошки градини на политичарите

Силните луѓе не ја мерат моќта само со позлатени палати и воени паради, туку и со егзотичните суштества се повеќе дома отколку во досадните европски рамнини. Неодамнешните снимки од дрон од семејниот имот на унгарскиот премиер Виктор Орбан во Хатванпушта, поранешен имот на Хабсбург, предизвикаа контроверзи откривајќи дека покрај луксузните карактеристики како градина со палми, капела и фонтани, егзотични животни, вклучувајќи зебри и антилопи, исто така шетале по теренот.

Скандалот избувна на почетокот на август, откако опозицискиот пратеник Акос Хаѓази објави слики од недовршениот имот на Орбан, оспорувајќи го инсистирањето на владата дека локацијата е само земјоделски имот во сопственост на таткото на премиерот.

Полскиот министер за надворешни работи Радослав Сикорски го исмејуваше Орбан за снимката, прашувајќи го дали зебрите се „традиционални животни на фарма“ во Унгарија.

Од Будимпешта до Грозни, од Москва до Пјонгјанг, лидерите одамна ги претвораат дивите животни во политички реквизити, како симболи на богатство, мажественост и моќ. Во светлината на Орбан и зебрите, Политико ги разгледа некои од другите контроверзни љубители на животни во светот.

Љубител на ајкулите

Грузискиот олигарх и де факто владетел Бидзина Иванишвили живее во неомодернистички замок од челик и стакло над Тбилиси – со свој резервоар за ајкули. Во последниве години, неговата партија „Грузиски сон“ се оддалечи од ЕУ и се насочи кон проруски пат. Познат како колекционер на егзотични растенија и животни, Иванишвили собрал импресивна лична зоолошка градина во својата вила, вклучувајќи пингвини, зебри, лемури, кенгур и, да, ајкула. Во едно интервју од 2014 година, тој скромно ја опиша ајкулата како мала, „само метар и половина“.

„Лемурите слободно шетаат во мојот двор како мачки“, додаде тој.

Соборениот колекционер на ноеви Јанукович

Поранешниот руски сатрап на Украина, Виктор Јанукович, исто така, имал зоолошка градина во својата вила со пауни, фазани, елени и мечки. Тој исто така некогаш поседувал три кенгури, но еден замрзнал до смрт, еден избегал, а третиот бил ослободен со надеж дека ќе се врати – што не се случило. Но, токму ноевите го направија познат љубител на дивиот свет по неговото прво големо интервју откако беше протеран од Киев од страна на револуцијата на Евромајдан во 2014 година. Јанукович рече: „Ги поддржав ноевите, што е лошо во тоа?“ – фраза што веднаш предизвика бран мемиња.

Овие ноеви го надживеаја својот сопственик, кој избега во Русија, и сè уште шетаат низ имотот на Киевската вила, која сега е јавен парк.

Ако видите крокодил, не заборавајте да врескате

Се вели дека чеченскиот воен водач Рамзан Кадиров чува десетици животни низ неговите бројни палати. Мачки, ловџиски кучиња и вообичаените коњи, елени, мечки и патки не би импресионирале никого на оваа листа. Но, неговата колекција наводно оди подалеку, вклучувајќи фарма за месо од камили. Кадиров – самиот со прекар „напаѓачко куче на Путин“ – исто така поседува тигар, лав и крокодил, според известувањето на Радио Слобода.

Руски подарок за Северна Кореја- цела зоолошка градина

Во гест симболичен за авторитарна дипломатија, Русија и подари на Северна Кореја повеќе од 70 животни од зоолошка градина минатата година, вклучувајќи африкански лав, две кафеави мечки и два јака. Раскошниот подарок дојде еден месец откако Северна Кореја распореди војници за да му помогнат на рускиот претседател Владимир Путин во неговата војна против Украина.

Путин, кој ги претпочита големите кучиња, разговараше со севернокорејскиот диктатор Ким Џонг Ун во вторникот пред клучните разговори со САД за војната на Кремљ против Украина. Зоологијата не изгледаше дека е на агендата.

И Трамп не одолеа

Дури и претседател кој во голема мера ги презира домашните миленици не може да одолее на малку дипломатија со големи мачки. За време на неговата посета на Саудиска Арабија во мај, американскиот претседател Доналд Трамп доби повеќе од ветувања за инвестиции: Кралството му подари пар ретки арапски леопарди за Националната зоолошка градина Смитсонијан.

Познат по својата рамнодушност кон животните – тој никогаш не донел куче или мачка во Белата куќа, а еднаш напиша на Твитер колку не ги сака ајкулите – Трамп наводно бил заинтригиран од леопардите, прашувајќи го директорот на Смитсонијан за нивните карактери и покажувајќи голем интерес за видот.

Тишина на јагнињата

Не сите моќници претпочитаат предатори.Во 2017 година, поранешниот италијански премиер Силвио Берлускони позираше со јагниња за време на вегетаријанска велигденска кампања. „Бидете како мене. Спасив пет јагниња од велигденскиот колеж!“ – им се обраќаше порака на телевизиските гледачи.

Иако е многу помалку свиреп кон животните од други личности на оваа листа, трикот имаше за цел да создаде понежна слика за екстравагантниот медиумски магнат кој стана политичар, трансформирајќи го волнениот добиток во политичка алатка за односи со јавноста. (Политико)