Во Африка повторно се појави најсмртоносниот вирус за кој нема лек

Две лица во Гана починаа од екстремно смртоносниот вирус марбург, па здравствените институции се подготвуваат за потенцијална епидемија. Лекарите рекоа дека пациентите развиле симптоми како што се дијареа, треска, гадење и повраќање.

Претставникот на Светската здравствена организација во Гана, Френсис Касоло изјави дека здравствените служби се на терен и ја истражуваат ситуацијата и подготвуваат одговор за евентуална епидемија.

„Тесно соработуваме со државата за да откриеме случаи на инфекција, да следиме контакти и да бидеме подготвени да го контролираме ширењето на вирусот“, рече Касоло.

Ghana has announced two preliminary findings of the Marburg virus, a highly infectious viral hemorrhagic fever in the same family as the Ebola virus disease.

