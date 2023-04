Внатре во салонот Гучи, најновата Л.А. адреса на луксузната куќа само за приватни клиенти

Лос Анџелес– Блескавата сребрена тоалета на Гучи што ја носеше Џесика Честејн кога се претстави на доделувањето на Оскарите минатиот месец, има нов дом: Салонот на Гучи на Мелроуз Плејс.

Луксузната куќа штотуку ја отвори новата дестинација на посакуваното катче кое долго време беше дом на Марк Џејкобс во луксузниот шопинг кварт каде што другите брендови Chloe, Bottega Veneta, The Row, Marni, Balmain, A.P.C., Isabel Marant, Oscar de la Renta и други се на растојание.



Но, Gucci Salon не е како сите останати. Опишан како „крајна луксузна дестинација осмислена како трансформативен, креативен простор со прилагодена атмосфера“, таа не е отворена за јавноста и ќе биде достапна за врвните клиенти само со закажување. И верно на името на својот салон, просторот е дизајниран да биде дом за „креативен разговор, за истражување и забава“. Гучи резервира простор за приватни клиенти на други локации, вклучувајќи ја областа над бутикот на Гучи Беверли Хилс, познат како Галерија Гучи, како и на четвртиот кат од поранешниот бутик на Петтата авенија на Гучи во Њујорк.

Додека локацијата Мелроуз Плејс го означува официјалното деби на адресата на салонот Гучи, дополнителни места ќе бидат отворени во 2023 година на дестинации како Њујорк, Париз, Лондон, Милано, Дубаи, Хонг Конг, Шангај, Тајпеј и Токио. Секој салон на Гучи ќе презентира дизајнирани уредувања и ексклузивни производи на Гучи во многу категории, од облека и додатоци до чевли и висок накит, декорација на домот и многу повеќе. Во салоните на Гучи, исто така, ќе бидат сместени селекции на предмети специјално дизајнирани за секоја локација, претставени на клиентите преку специјални настани, со ограничена достапност и услуга еден на еден.

Објавувањето во главниот град на забавата на светот за неговото прво обраќање во салонот Гучи има смисла, со оглед на тоа што брендот откри дека е дизајниран како еден вид почит на Холивуд со „театарски процут“ за кои се вели дека упатуваат на повеќе епохи и инкарнации на Холивуд. Тие карактеристики вклучуваат кристални лустери, огледални столбови и ниши на прозори, обвиткани завеси и детали во боја на скапоцен камен во ткаенини и лак. Како „приватен дом споен со сјајот на филмски сет“, вели Гучи.

За да ја постигне визијата, Гучи се здружи со сценографот и чест соработник Гидеон Понте, кој има работено со Лејди Гага и има заслужни за филмови како Nacho Libre, The Notorious Bette Page, The Dangerous Lives of Altar Boys, Hamlet, American Psycho и Buffalo ’66.

„Ние бевме инспирирани од филмскиот дизајн, Лос Анџелес како нафтен град, Холивуд, Златното доба, ерата на Новиот Холивуд [70-тите години], италијанскиот дизајнер Карло Молино, Кинескиот театар на Ман. Ми се допаѓа како Холивуд сè уште има траги од своето минато“, изјави Понте за The Hollywood Reporter. „За мене, растејќи во Англија, се сеќавам дека ги гледав Оскарите во 70-тите, сите беа толку стилски тогаш. Ги имавте Фред Астер и Џек Николсон, забави во ридовите. Сакав да се обидам да ги вратам тие чувства во живот. Размислував како филмаџиите, особено уметничкиот оддел, исто така ја обликуваа естетиката на Лос Анџелес“.