(ВИДЕО) Украинци со обидуваат да запрат тенк со раце

Видеото е снимено во северноисточниот град на Украина, Бакмач, каде што жителите се обидуваат да запрат колона со тенкови да продолжи натаму – стоејќи пред нив и запирајќи ги со раце.

Снимката го обиколи целиот свет бидејќи ја покажува неверојатната подготвеност на Украинците да дадат отпор и да ја одбранат земјата.

Video of Ukrainians in the North-Eastern town of Bakhmach trying to stop tanks with their bodies. pic.twitter.com/obpmespTQr

— Christo Grozev (@christogrozev) February 26, 2022