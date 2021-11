(Видео) Стотици луѓе излегоа на улица: Судири со полицијата, оклопни возила, солзавец

Стотици луѓе излегоа на улиците на германскиот град Лајпциг за да протестираат поради владините мерки против Ковид-19.

Тие се соочија со контрамитинг и полицијата, со која во еден момент и се судрија.

Полицајци во голем број беа распоредени по улиците во Лајпциг,каде беа пријавени 12 протиести, а на улиците се идени и клопни возила.

Повеќе од илјада луѓе се собраа во центарот на градот, барајќи укинување на корона мерките.

Судирите со полицијата избија кога учесниците на протестите, кои имаа намера да одржат марш околу обиколницата на градот и се обидоа да го пробијат полицискиот кордон.

Hundreds of people took to the streets of the German city of Leipzig on Saturday to protest against the government’s Covid-19 measures. They were faced with counter-protests and police. #COVID19 #Germany pic.twitter.com/rGmtCdULjw

Во тој момент полицијата употрби бибер спреј.

Пред тоа, полицијата уапси 24 лица кои ги означи како припадници на различни политички десничарски движења.

illegal acts committed by the police. when cops are sent to protests, their purpose there is to protect the demonstrators and secure their right to protest, NEVER to attack them. when they do, they become barbarian brutes. shame on the german state for its illegal acts https://t.co/KHRjzMLc8o

— Bianca, fight the abolition of human rights (@Bianca50406170) November 6, 2021