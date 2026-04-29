Кралот Чарлс го бранеше и фалеше НАТО во американскиот Конгрес

Кралот Чарлс ја возвиши важноста на „специјалниот однос“ на Велика Британија со САД во говорот пред Конгресот, во кој се осврна на важноста на НАТО, одбраната на Украина и климатската криза.

Во говорот што ќе се чита како прикриен апел до Доналд Трамп да се врати на традиционалните европски сојузи на САД и да ја врати улогата на неговата земја како бранител на либералните вредности, Чарлс рече: „Зборовите на Америка имаат тежина и значење, како што имаат од независноста. Дејствијата на оваа голема нација се уште поважни“.

Појавувањето на Чарлс пред заедничката седница на Конгресот – првото такво кралско обраќање за 35 години – беше најавено како централен дел од неговата четиридневна државна посета на Соединетите Држави, каде што тој и кралицата Камила учествуваат на прославите по повод 250-годишнината од независноста.

Чарлс ја пофали историската врска меѓу двете нации, велејќи: „Алијансата што нашите две нации ја градеа низ вековите – и за која сме длабоко благодарни на американскиот народ – е навистина единствена“.

Но, во коментарите што се чинеше дека предизвикаа одобрувачки одговор од демократските пратеници, тој ги истакна корените на „принципот дека извршната власт е предмет на проверки и рамнотежа“ во еден од основните правни документи на Велика Британија, Магна Карта.

И тој повика на „непопустлива решителност“ во каузата на „Украина и нејзиниот најхрабр народ“ со цел „да се обезбеди вистински праведен и траен мир“.

Зборувајќи од подиумот на Претставничкиот дом пред публика во која беа вклучени пратеници од двете партии и врвни воени функционери, тој исто така ја нагласи важноста на дејствувањето во врска со климатската криза.

Тој се осврна на „природните чуда“ на Соединетите Американски Држави, зборувајќи за она што Теди Рузвелт го нарече „славното наследство на извонредниот природен сјај на оваа земја, од кое отсекогаш зависел голем дел од нејзиниот просперитет“.

„Сепак, дури и додека ја славиме убавината што нè опкружува, нашата генерација мора да одлучи како да се справи со колапсот на критичните природни системи, што се заканува многу повеќе од хармонијата и суштинската разновидност на природата.

На наш ризик го игнорираме фактот дека овие природни системи, со други зборови, сопствената економија на природата, ја обезбедуваат основата за нашиот просперитет и нашата национална безбедност“.

Тој, исто така, ја нагласи важноста на трговијата меѓу двете држави во време кога Трамп се закани дека ќе воведе дополнителни царини за Велика Британија. „Пошироко, ги славиме 430-те милијарди долари годишна трговија што продолжува да расте, 1,7 билиони долари меѓусебни инвестиции што ја поттикнуваат таа иновација и милионите работни места од двете страни на Атлантикот поддржани низ двете економии“.

Тој рече: „Од длабочините на Атлантикот до катастрофално топењето на ледените капи на Арктикот, посветеноста и експертизата на вооружените сили на Соединетите Држави и нивните сојузници лежат во срцето на НАТО, посветени на меѓусебната одбрана, заштитувајќи ги нашите граѓани и интереси, чувајќи ги Северноамериканците и Европејците безбедни од нашите заеднички противници“.

Обраќањето следеше по церемонијата на пристигнување полна со помпезност во Белата куќа, на која Трамп изјави дека „Американците немаат поблиски пријатели од Британците“ за време на воена парада и прелет на авиони.

Но, како знак на чувствителноста околу посетата, пристигнувањето на кралот во Белата куќа се одржа приватно, од страв од јавна расправија меѓу двајцата мажи, слична на онаа кога украинскиот претседател, Володимир Зеленски, ја посети минатата година.

Во говорот подоцна истиот ден на раскошната државна вечера во Белата куќа, организирана од Трамп, Чарлс рече „вечерва сме тука за да обновиме неопходен сојуз“.

На истиот настан, Трамп им рече на собраните гости дека Иран е „воено поразен“, во своите први јавни коментари за чувствителната тема за време на кралската посета.

Претседателот додаде: „Чарлс се согласува со мене дури и повеќе од мене – никогаш нема да дозволиме тој противник да има нуклеарно оружје“.

За време на вечерата, кралот му го подари на претседателот ѕвончето од британската подморница „Трамп“, која беше пуштена во 1944 година за време на Втората светска војна.

„Нека стои како сведоштво за заедничката историја и светлата иднина на нашите нации. И доколку некогаш треба да нè контактирате, само јавете ни се“, рече кралот.