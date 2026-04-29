Чарлс до Трамп: Рековте дека ќе зборувавме германски без вас. Вие ќе зборувавте француски без нас

Британскиот крал Чарлс III му даде духовит одговор на американскиот претседател Доналд Трамп за време на државната вечера во Белата куќа, алудирајќи на неговата претходна изјава дека без американска помош во Втората светска војна, Европејците денес ќе зборуваа германски. Осврнувајќи се на колонијалното минато, Чарлс забележа дека ако не беа Британците, Американците веројатно денес ќе зборуваа француски, објави Франс 24.

За време на здравицата на гала вечерата, Чарлс се осврна на коментарите на Трамп од самитот во Давос во јануари, каде што американскиот претседател ги обвини европските сојузници дека се потпираат на американската воена помош од Втората светска војна. „Господине претседателе, неодамна забележавте дека без САД, европските земји ќе зборуваа германски. Се осмелувам да кажам, ако не бевме ние, вие ќе зборувавте француски“, рече Чарлс.

Забелешката на кралот се однесува на историското соперништво меѓу британските и француските колонијални сили кои се бореа за доминација на северноамериканскиот континент пред САД да прогласат независност пред 250 години.

И покрај тензиите меѓу Лондон и Вашингтон околу војната во Иран, атмосферата на вечерата беше срдечна, при што двајцата лидери го нагласија „посебниот однос“ на нивните земји. Чарлс продолжи со хумористичен тон, коментирајќи ја обемната реконструкција на Источното крило на Белата куќа, каде што Трамп, поранешен магнат за недвижности, изгради огромна сала за балови вредна 400 милиони долари.

„Морам да напоменам дека ние Британците, исто така, се обидовме со еден вид реконструкција на Белата куќа во 1814 година“, рече кралот, потсетувајќи се на инцидент кога британските војници ја запалија зградата. Тој додаде дека вечерата била „огромно подобрување во однос на Бостонската чајанка“, осврнувајќи се на протестот од 1773 година во кој американските колонисти фрлаа британски чај во морето поради даноците.

Трамп, чија мајка е од шкотско потекло и за која е познато дека е обожавател на британското кралско семејство, ги насочи повеќето од своите шеги кон домашната политика. „Сакам да му честитам на Чарлс за фантастичниот говор во Конгресот. Тој успеа да ги натера демократите да станат, што јас никогаш не можев“, рече Трамп.

„Ако некогаш ви требаме, само заѕвонете“

Кралот при посетата му даде подарок на претседателот на САД, што се толкува како дел од дипломатската офанзива на Велика Британија откако Трамп остро го критикуваше премиерот Кир Стармер за одбивањето да помогне во конфликтот со Иран.

Чарлс му подари на претседателот ѕвонче од британската подморница ХМС Трамп, пуштена во вода во 1944 година. „Нека ова ѕвонче биде сведоштво за заедничката историја и светлата иднина на нашите народи. И ако некогаш ви требаме, само заѕвонете на ѕвончето“, рече кралот, при што доби аплауз од присутните.